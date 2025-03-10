Истощенные российские войска остановились на Донбассе, Украина контратакует, – NYT

Украинские силы смогли остановить наступление России на востоке Донецкой области в последние месяцы. Более того, наши защитники начали отвоевывать небольшие территории у врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

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Что известно об истощении российских войск в Донецкой области

Россия все еще держит инициативу на фронте и ежедневно проводит десятки штурмов на Востоке, но после более чем 15 месяцев наступления российские бригады были истощены. Москва пытается заменить уничтоженную технику, предлагая ограниченные возможности для маневрирования, которые украинские силы пытаются использовать.

Российские наступательные усилия в Донецкой области остановились в последние месяцы из-за плохой погоды, истощения российских войск и эффективной адаптации Украины к тому, как российские войска воюют,

– сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

По его словам, хотя говорить о стабилизации фронта на Донецком направлении еще рано, но ситуация улучшилась, поскольку Украина находит инновационные способы компенсировать недостаток своих войск.

В то же время украинские солдаты предупредили, что ожидают от россиян перегруппировки и усиления наступательных усилий, чтобы воспользоваться внезапным прекращением американской военной помощи и обмена разведданными.

Западные военные эксперты и американские официальные лица прогнозируют, что задержка в поставках техники окажет значительное влияние на ситуацию на фронте. В то же время уже сейчас ощущается нехватка разведданных, что затрудняет удары по командным пунктам, логистических центрах и скоплениях российских войск в тылу.

Кит Келлог, генерал армии в отставке, который является специальным представителем США по Украине, признал, что пауза в обмене разведданными будет иметь "значительное" влияние на ситуацию Украины на поле боя.

Однако хотя в прошлом году Россия достигла значительных успехов в южной части Донбасса, она еще далека от захвата остальных городов и поселков, которые составляют костяк украинской обороны в регионе.

Какая ситуация сложилась в Донецкой области сейчас

В декабре российские войска продвинулись примерно на 5 километров от Покровска, но хорошо подготовленная украинская оборона помешала фронтальному штурму, поэтому россияне пытались окружить город с юга.

Поскольку российское продвижение замедлилось, а затем остановилось, украинские войска осуществили ряд локализованных контратак, чтобы восстановить выгодные позиции.

Майор Тарас, заместитель командира батальона 68-й егерской бригады, описал одну операцию в прошлом месяце по возвращению части Даченского, села к югу от Покровска.

Мы запаслись боеприпасами, провели, скажем так, мини-артиллерийскую подготовку, определили, в каких частях села находится враг, и нанесли туда массированный удар,

– рассказывает майор Тарас.

Бой длился около 90 минут, и на то время, когда он закончился, украинцы контролировали примерно половину села, что подтверждается видеозаписями боевых действий, проверенными военными аналитиками.

Но, сказал майор Тарас, "чтобы полностью контролировать и взять все село, нужно больше людей и больше ресурсов".

Стратегический город Торецк уже восемь месяцев является ареной ожесточенных городских боев. Капитан 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Равликовский рассказал, что украинцы часто в городе оказывались на одной улице или даже в одном здании с врагом.

Цель российских штурмов в Торецке такая же, как и в других местах: проникнуть как можно глубже на мотоциклах, гражданской технике, бронетехнике или пешком. Если оккупанты могут удержать позицию, то они ждут подкрепления и пытаются снова давить.

Но в последние дни именно украинцы продвигаются в районе Торецка с локализованными контратаками и ожесточенными столкновениями, о чем говорят солдаты.