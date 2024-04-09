Чтобы выполнить стратегическую цель: на каких направлениях могут наступать россияне на Донетчине

Летом Россия может продолжить наступление в Донецкой области. Оккупанты попытаются оттеснить украинских военных с двух оперативных направлений.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что дальше враг будет пытаться выполнить стратегическую задачу.

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Какие планы у противника на лето

Военный эксперт отметил, что захватчики будут пытаться отбросить Силы обороны с двух направлений:

из Бахмута в сторону Часового Яра;

из Донецка в сторону Курахово – Карловка – Очеретино.

Вероятнее всего, усиление наступательных действий произойдет в конце лета.

Им нужно привести себя в порядок, доукомплектоваться. Они сейчас переходят в режим накопления. Будут готовить войска, силы и средства для наступательных операций осенне-зимней кампании,

– сказал Свитан.

Наступление в районе Донецка и Бахмута оккупанты будут продолжать весь летний период, этап накопления, пытаясь выполнить эти две оперативные задачи.

Стратегическая цель – выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Поэтому в планах россиян будет дальнейшее движение в сторону Покровского – Доброполья.

Оборонительная линия Покровск – Доброполье: смотрите на карте

Там расположена третья линия обороны, которая строилась еще в 2014 – 2015 годах. Она должна не позволить оккупантам двигаться к Днепру.

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