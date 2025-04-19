Где происходили бои накануне Пасхи: Генштаб обнародовал обзор фронта

19 апреля оккупанты продолжили наступательные действия на большинстве направлений. Силы обороны решительно сдерживали попытки противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему значительные потери.

С начала суток зафиксировано 107 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Где происходили бои

На Харьковском направлении враг 2 раза атаковал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Малой Шапковки.

На Купянском направлении произошло 7 наступательных действий вблизи Загрызово, Кондрашовки, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении зафиксировано 14 атак противника вблизи Новомихайловки, Нового, Ямполовки, а также в направлении Торского, Грековки, Глущенкового, Ольговки, Зеленой Долины.

На Северском направлении оккупанты 2 раза штурмовали позиции наших войск вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 7 атак в районах Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении произошло 18 боевых столкновений в районах Торецка, Дружбы, Дачного и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении российские войска совершили 36 атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоалександровка, Преображенка, Серебряное, Богдановка, Троицкое, Новоторецкое, Свиридоновка, Малиновка, Шевченко, Зверево, Успеновка, Котляровка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 10 атак в районах Привольного, Новоселки и Константинополя.

На Ореховском направлении отражено 3 атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Новоандреевки. Авиаударам подверглись Лукьяновское, Павловка, Степногорск, Каменское и Новояковлевка.

В Курской области Силы обороны Украины отбили 18 атак противника