Россия откроет еще один фронт: полковник ВСУ назвал направления наступления оккупантов

Российские захватчики пытаются штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины на определенных участках. Самой горячей точкой на фронте остается Восток Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, то, что сейчас происходит на фронте, является продолжением наступления России.

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Свитан отметил, что давление россиян на ВСУ увеличивается в арифметической прогрессии. То есть, те российские военные, которые заходят в Украину, сразу отправляются на поле боя.

Россияне усиливают давление на Донецком фронте

Полковник запаса ВСУ отметил, что российские оккупанты застряли на Донецком фронте, упершись в нашу линию обороны.

Сейчас, возможно, с помощью артиллерии и авиации россияне будут пытаться ее снести. Они так всегда поступали. Это будет режим огневого вала при поддержке авиации,

– рассказал Свитан.

Он добавил, что ВСУ с помощью HIMARS контролируют основные цепочки поставок боеприпасов врага. Следовательно, россияне не могут собрать достаточное количество снарядов для мощных атак.

Поэтому враг с помощью авиации или дальнобойной артиллерии пытается повредить наши порядки в глубине фронта. В частности, оккупанты наносят удары по Покровску, Угледару, Славянску, Краматорску, Часовому Яру, Дружковке, Константиновке.

"Враг пытается достать своими ударами по всей линии Донецкого фронта на глубину около 30 – 40 километров. Это свидетельствует о том, что впереди – увеличение давления на саму линию фронта", – отметил Свитан.

Роман Свитан рассказал о планах врага: смотрите видео

Оккупанты хотят открыть еще один фронт

В то же время сейчас наблюдается определенная переброска российских сил с Донецкого на Запорожский фронт.

Вероятно, россияне будут готовиться к штурмовым действиям в районе Орехова и Гуляйполя, то есть открывать еще один фронт и расширять географию своего движения,

– отметил Свитан.

По его словам, такие действия оккупантов вполне прогнозируемы.

"Россиянам нужен еще один плацдарм, чтобы связать наши резервы. Оптимальный вариант для россиян – это район Орехова", – сказал военный эксперт.

Свитан считает, что сейчас Россия может перебросить в Запорожскую область наемников ЧВК "Вагнера" и поставить им задачу "биться об Орехов", равно как они это делают в Бахмуте. Таким образом, враг стремится сковать наши резервы, которые могли бы пойти на усиление Донецкого фронта.

Задача врага в Харьковской области

Свитан убежден, что реальное направление, на котором враг может начать активные наступательные действия – это Харьковское.

Речь идет не о самом Харькове, а о части Харьковской области на левом берегу реки Оскол и Оскольского водохранилища. Россияне могут наступать из российских Валуек на Купянск и Лиман,

– отметил полковник запаса ВСУ.

По мнению военного эксперта, захватчики будут пытаться вытеснить ВСУ из треугольника Купянск – Лиман – Кременная за реку Северский Донец.

ВСУ переходят в глухую оборону

Однако ВСУ прекрасно понимают логику действий врага и направления, на которых могут давить оккупанты. Украинское командование осуществляет контрмеры.

Роман Свитан Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Мы переходим в глухую оборону практически по всей линии фронта, поскольку нам нужно встретить эти почти 400 тысяч пришедших в Украину военных. Нарастание темпа боевых действий идет уже второй месяц – с нового года. Пик наступления врага будет через 1 – 2 недели, то есть примерно в конце февраля.

А с марта, по словам военного эксперта, боевые действия пойдут на убыль.

Наступление ВСУ продлится с марта

Свитан отметил, что украинские защитники сдерживают вражеские войска по всей линии фронта и будут пытаться нанести максимальный ущерб оккупантам.

Оптимальный вариант – нанести россиянам поражение именно тогда, когда они наступают. Они ведь сами приходят в те точки, где мы можем их уничтожать,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что правильное распределение ресурсов позволит Украине выполнить эту задачу. А уже с марта ВСУ продолжат движение по зачистке Украины от оккупантов. В этом поможет западная техника, которая к тому времени появится на фронте.

Наступление России: коротко