Россияне придумали отговорки наперед: какой на самом деле замысел у Путина по Харькову

Владимир Путин заявил, что Россия якобы не имеет планов по захвату Харькова. Однако намерения Кремля уже давно понятны - брать город в окружение или полуокружение. Другое дело, что не хватает сил, чтобы реализовать такие задачи.

Таким мнением в эфире 24 Канала поделился военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, заметив, что россияне зайдут настолько далеко, насколько им позволят силы. Если бы украинские войска не остановили врага на границе, оккупанты гарантированно бы оккупировали бы Харьков.

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С самого начала Россия придумала чрезвычайно комфортную отговорку – "санитарную зону". Противник действовал следующим образом:

если удастся захватить Волчанск, выдвинуться за пределы города, на 2 – 3 километра окопаться на юг, обеспечить движение на Белый Колодец и в тыл украинской группировки на Купянск, то будут развивать успех, продвигаться и подбрасывать дополнительные подкрепления;

если не удастся достичь никаких поставленных целей, тогда будут говорить о версии "это все нужно для буферной или санитарной зоны".

Глобально эта операция задумана для того, чтобы давить на Украину, чтобы заставить сесть за стол переговоров,

– подчеркнул Мусиенко.

Будут ли давить дальше

Оккупанты осуществили проверку на Харьковщине – каким образом можно продвигаться пехотой. Увидели, что потерпели серьезное поражение и потери. Поэтому будут думать над другими методами, как дальше действовать.

По мнению военного эксперта, россияне могут перебросить еще около 50 тысяч солдат, сформировать группировку и попытаться давить дальше. Они могут передислоцировать войско с Юга и других регионов.

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Враг стремится продвинуться вглубь настолько, насколько возможно. Растянуть линию фронта настолько, насколько возможно. Далее – действовать, учитывая ситуацию.

У россиян довольно гибкое планирование, не привязано исключительно к одной цели. Они поставили широкие задачи перед собой – то, что дает им просторы для маневра.

Как быстро могут сформировать новое войско

Мусиенко отметил, что предыдущие 50 тысяч личного состава оккупанты сформировали довольно быстро. Наступательная группировка "Курск" была сформирована еще по состоянию на 30 апреля. Россияне несколько ускорили действия, уже сейчас в бой пошли подготовленные передовые отряды.

То есть враг готовит большие силы, которые пойдут и будут атаковать после этих групп. Очевидно, что они находились на северо-восточной части Луганщины и частично в России. Сейчас, вероятно, они будут пополнять имеющиеся группировки войск "Север"<..> Ожидается, что следующие полтора – два месяца будут в довольно активной фазе,

– констатировал Александр Мусиенко.

Что сейчас происходит на Харьковщине