Сил не хватает: Коваленко разобрал, как пытаются действовать россияне на Харьковщине
Неделю назад, 10 мая, Россия активизировала наступление на Харьковщину. Оккупанты хотят расширить зону контроля, однако не имеют достаточного ресурса.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала рассказал, что сейчас Кремль использует группу войск "Запад", чтобы продвигаться дальше.
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На сколько километров вглубь продвинулся враг
Коваленко объяснил, что оккупанты зашли на территорию Харьковской области примерно до 10 километров – это глубина полкового уровня в наступлении при поддержке артиллерии и тактической авиации.
Во время первых суток наступательных действий россияне использовали 2 полка в направлении Липцев и Волчанска. Тогда оккупанты продвинулись на 1 – 3 километра в серой зоне, сейчас же выходят на уровень 10 километров.
Если сравнить результат с базовым функционалом полка в наступлении за сутки и за неделю, это примерно в семь раз хуже показатель продвижения,
– отметил Александр Коваленко.
Продвижение россиян в Харьковской области: смотрите на карте
Какие российские бригады воюют на Харьковщине
Военно-политический обозреватель рассказал, что оккупанты могут использовать ресурс групп войск "Запад" и "Центр", которые дислоцируются на Луганщине и действуют на Лиманском – Купянском направлении.
Хотя "Запад" на данный момент преимущественно действует по всей линии возле Лимана и Купянска. Их передислоцировали после того, как на Авдеевский плацдарм перебросили наиболее боеспособные мотострелковые бригады из состава 2-й и 41-й российской общевойсковой армии.
Если они не будут иметь достаточной поддержки в личном составе и в технике, то они не смогут, например, продолжать штурмовые действия в Волчанске или начать штурмовые действия в городских условиях населенного пункта Липцы,
– подчеркнул Коваленко.
Наступление России на Харьковскую область: последние новости
- В Госпогранслужбе рассказали, что в боях под Волчанском пограничники встретили российскую ДРГ. Враг начал брать пограничников в окружение, поэтому военные решили отступить. Ребятам удалось выйти и переместиться на запасную позицию. Уже там поступила информация, что к ним направляется группа лиц из 5 – 6 человек, которые выдавали себя за украинских бойцов.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что оккупанты теряют свою пехоту и технику. По его словам, ощутимо теряют, хотя так же как и в 2022 году, рассчитывали на быстрое продвижение по украинской земле.
- Эстонская разведка заявила, что нет никаких признаков того, что россияне планируют захватить Харьков. Вместо этого Россия стремится создать "буферную зону" в Харьковской области. В столкновениях участвует около 2 000 человек, всего в районе сосредоточено около 35 тысяч россиян.