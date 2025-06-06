The Telegraph раскрыл, где Путин готовит решающий удар во время летнего наступления

Под прикрытием "мирных переговоров" Россия перебрасывает сотни тысяч оккупантов к границе и наращивает производство оружия. Вражеское летнее наступление уже началось, и СМИ установили основные цели, которые противник будет пытаться достичь в течение теплого сезона.

В мае захватчики продвигались быстрее всего с ноября. Темпы захвата новой территории врагом выросли до 14 километров квадратных в день. Это вдвое больше, чем в апреле, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Где именно Кремль готовит прорыв

В течение зимы Россия усиленно готовилась к масштабному наступлению – пополняла личный состав, совершенствовала технику, корректировала тактику, улучшала связь и усиливала ударные дроны.

Несмотря на недавнюю смелую атаку украинцев на четыре российских аэродрома, моральный дух передовых сил оккупантов не упал. Хотя уничтожено было более десятка бомбардировщиков, эти самолеты в основном били по городам, а не по окопам.

По данным ГУР, возле Сумской и Харьковской областей сконцентрировано около 125 000 российских военных.

Однако, вряд ли Сумы или Харьков является основной целью Путина. Силы, которые Россия там сосредоточила, маловаты для полномасштабного наступления на крупные города. Вероятнее, это отвлекающие удары – чтобы не дать ВСУ перебросить войска в Донецкую область.

Командование России рассчитывает на прорыв. Основной целью наступления, вероятно, станет захват остальных городов и промышленных центров Донецкой области. Аналитики считают, что оккупанты смогут продвинуться, но не захватят область полностью.

Благодаря усилению атак в Сумской и Харьковской областях россияне прорвались между Покровском и Торецком, приблизившись к Константиновке – ключевому логистическому узлу.

Потеря Константиновки значительно усложнила бы поставки и открыла бы россиянам путь к Краматорску – крупнейшему неоккупированному городу области.