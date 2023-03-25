Кремль отказался от планов дальнейшего наступления и сосредоточится на сдерживании, – Bloomberg

Российские оккупанты отказались от планов дальнейшего наступления. Враг сосредоточится на сдерживании Сил обороны.

Кремль отказался от планов дальнейшего наступления на Украину этой весной после того, как не смог добиться значительного успеха.

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Враг сосредоточится на сдерживании контрнаступления ВСУ

Издание отмечает, что по словам украинских и западных официальных лиц, почти все из 300 000 российских военных, мобилизованных осенью, на поле боя. Однако, за последние несколько месяцев государству-агрессору не удалось захватить ни один крупный город.

Между тем Украина планирует начать большое контрнаступление с только что прошедшими учения в Европе и США войсками с использованием недавно поставленных танков, бронетехники и другого оружия.

По словам официальных лиц Соединенных Штатов, Киев может попытаться прорвать российские линии и разорвать сухопутный мост оккупированной территории, сейчас соединяющий Крым с материковой частью России.

Некоторые чиновники заявили, что цель врага привлечь 400 000 солдат-контрактников в этом году, скорее всего, нереальна. Это примерно равно общему количеству профессиональных войск, которые Россия имела до 24 февраля 2022 года.

"При нынешних обстоятельствах я не думаю, что они будут заставлять людей идти в армию, за исключением, возможно, ярых патриотов или людей, лишенных экономических возможностей. Я не вижу у них потенциала для еще одного большого вторжения в Украину, пока они не перейдут к экономике военного времени и военного положения", – считает Дара Массикот, старший исследователь политики в RAND Corporation и бывшая аналитик российского военного потенциала в Министерстве обороны США.

Кроме того, по словам людей, знающих ситуацию, Кремль пока не готов сделать это, особенно накануне выборов следующей весной, на которых Путин, как ожидается, будет баллотироваться уже на пятый срок.

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Для контрнаступления Украине нужно оружие

В интервью японскому изданию Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление. Нашему государству нужно дополнительное оружие. В частности, необходимы боеприпасы и истребители, отметил президент.

Украинский лидер обратился к партнерам и призвал: "Если у вас есть политическая воля, вы можете найти способ нам помочь. Мы в состоянии войны и не можем ждать".