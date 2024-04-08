Замысел врага провалился: куда Россия направляет основной удар на фронте

Сейчас все чаще появляется информация о новом предстоящем наступлении врага. Однако надо напомнить, что наступление российской армии началось зимой и до сих пор продолжается.

Сейчас есть предостережения о том, что оккупанты выбирают Харьков, как потенциальную цель для очередного витка наземного наступления. В разговоре с 24 Каналом руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук оценил потенциальные риски.

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Коварные намерения врага

Основной участок наступления – Донецкое направление от Бахмута на севере до Новопавловки на юге. Бахмут, Авдеевка, Марьинка – участок, на котором враг продолжает наступательные действия.

Можно составить несложную статистику сводок Генерального штаба и понять, где идут самые жестокие бои. То, что противник не прорвал нашу оборону, а только продвинулся это не недостаток россиян, а заслуга наших воинов,

– отметил Лакийчук.

Замысел России – прорыв украинской обороны и выход на оперативное пространство в тыл наших войск. Поэтому, когда говорят о перспективах российского наступления, то основным направлением удара до сих пор остается Донецкое направление. Основанием для потенциального летнего наступления является накопление резервов врага в тылу и стратегическое их развертывание.

Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что уже летом Россия может начать наступление на Донбассе.

Примерно можно посчитать, что 100 – 150 тысяч личного состава им нужно для восстановления текущего некомплекта во время наступательной операции в Донецкой области. Сейчас враг формирует и тренирует два военных округа на восточной Сибири.

Будут ли они нависать, как анонсирует Путин на северном фланге НАТО, или будут направлены на украинский фронт, пока мы не можем говорить. Об этом можно будет говорить, когда произойдет формирование группировок войск на тех или иных участках фронта. Пока этого не происходит, поэтому сложно прогнозировать, будет ли наступление на Харьков,

– сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Наиболее вероятно и рационально, что враг будет продолжать наступление на Донецком направлении. Поэтому сейчас Украина вынуждена собирать все свои резервы и перебрасывать войска с других направлений на направление возможного прорыва.

Однако тогда обнажаются другие фланги и при существенном преимуществе в личном составе россияне могут решиться на расширение линии фронта, в том числе и для ударов на новых направлениях, например, на Харьковском или Сумском, или даже попытаются повторить штурм Киева с территории Беларуси.

"Этого исключать нельзя, но такое развитие событий возможно только при условии, если россиянам удастся достичь стратегического успеха на тех участках фронта, где они, наступают сейчас", – добавил Лакийчук.

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