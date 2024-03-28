Россия готовится к новому большому наступлению: в The Economist оценили, способна ли Украина выстоять

Сейчас ситуация на фронте остается сложной. Оккупанты не прекращают наступать на нескольких направлениях одновременно. К тому же союзники, в частности США, до сих пор не приняли необходимый пакет военной помощи Украине.

Это наталкивает аналитиков The Economist на мысль о том, что наше государство ждут непростые времена. Уже летом этого года Россия может начать новое наступление вдоль значительной линии фронта. Именно поэтому Украина должна как можно скорее мобилизовать больше людей и укрепить собственную оборону.

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Киев остался один на один

Журналисты отмечают, что вероятность Украины выстоять против очередного вражеского наступления гораздо меньше, чем в прошлом году.

Во-первых, западные союзники до сих пор колеблются с помощью Киеву. Они все больше занимаются собственными интересами и погружены во внутренние проблемы, связанные, в частности с правительственными и президентскими выборами, которые должны состояться во многих европейских странах. Так, Польша и Франция пытаются заблокировать жизненно важный сельскохозяйственный экспорт Украины, чтобы защитить своих собственных фермеров. Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает выступать против передачи дальнобойных ракет Taurus. А республиканцы в США до сих пор не дали добро на выделение необходимых средств на военные нужды нашей страны.

Между тем ВСУ страдают от недостатка боеприпасов, а противовоздушная оборона – от нехватки ракет – перехватчиков, которые особенно нужны на фоне усиления российских атак на украинскую инфраструктуру.

Украина "опаздывает"

Впрочем, The Economist считает, что неблагоприятное положение, в котором сейчас оказалась наша страна, – это не только следствие политических перипетий в западных государствах.

Журналисты говорят, что украинское правительство, опасаясь принятия непопулярных решений, не приложил достаточно усилий для увеличения своей армии. Тем временем Кремль активно готовится к объявлению очередной волны мобилизации.

Кроме того, Украина сильно опоздала с укреплением собственных оборонительных позиций. Киев медлил с построением фортификаций, ведь не прекращал мечтать о новом контрнаступлении. В правительстве опасались, что строительство мощной обороны на линии фронта будет означать признание потери территорий и может стать основой для будущих мирных переговоров.

Украина активно выстраивает оборону

: Президент Зеленский заявил, что оккупанты прибегнут к новому мощному наступлению в конце мая – начале июня. Глава государства признал, что без предоставления украинским военным необходимого вооружения, ВСУ не смогут дать отпор очередному нападению врага.

Между тем британская разведка в начале марта отмечала, что Вооруженные Силы ускорили строительство оборонительных позиций на нескольких участках линии фронта. Речь идет о "зубах дракона", противотанковые канавы, пехотные траншеи, минные поля и укрепленные оборонительные позиции.

В Минобороны Великобритании подчеркивали, что расширение оборонительных линий уменьшит способность России продвигаться. Если же оккупанты попытаются наступать дальше, высока вероятность того, что они понесут большие потери.

Следует заметить, что строительство фортификаций на линии разграничения продолжаются ежедневно. Так, недавно президент Зеленский побывал на таком строительстве в Сумской области.