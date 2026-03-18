Мы не успокоимся, – генерал армии объяснил, как Украина сорвала планы врага на фронте

Украинские военные имеют успех на поле боя. Владимир Зеленский сообщил, что нашим защитникам удалось сорвать российское наступление в марте 2026 года.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что, несмотря на удачные действия Сил обороны на фронте, противник и дальше готовится к новым наступлениям. Важным для россиян сейчас является изменение погоды, в частности потепление, ведь они делают ставку именно на это.

Смотрите также "Будет весело": военные раскрыли тактику России с потеплением и спрогнозировали последствия

Что способствовало успехам Украины на фронте?

Николай Маломуж отметил, что россияне ждут, когда на деревьях появились листья, чтобы их передвижения стали менее заметными.

Нас еще ждут сложные бои, но если говорить в целом, то мы не просто сорвали мартовскую, а осенне-зимнюю наступательную операцию, которую враг предполагал провести в течение пяти месяцев,

– сказал он.

Оккупанты имели целью полностью захватить Донецкую область, часть Сумской, Харьковской, продвинуться в Запорожье, чтобы взять также под контроль часть Днепропетровской области.

Какая ситуация в Донецкой области: карта

Важно, что ни один из планов противника ему не удалось осуществить. Генерал армии заметил, что говорится не только о провале стратегической, но и тактической операции на фронте.

Мы (украинские военные – 24 Канал) держим позиции по всему фронту – 1270 километров. Мы сдерживаем врага на восьми оперативных направлениях, где он пытается наступать,

– подчеркнул он.

Существенно также то, что нашим защитникам удается уничтожать значительное количество сил и средств противника. Особенно на тех направлениях, где россияне наступают очень активно.

Говорится о Покровско-Мирноградском, Константиновском, Гуляйпольском, Лиманско-Славянском и Купянском направлениях.

Была проведена большая, тяжелая боевая работа, но мы не успокоимся, ведь враг накапливает новые резервы и предполагает, что после погодных изменений начнет наступательные операции по всем фронтам,

– отметил Николай Маломуж.

Он подчеркнул, что для россиян основным направлением сейчас является Гуляйпольский, но вокруг Покровска также будут идти сложные бои, ведь Владимир Путин не отказывается от планов захватить всю Донецкую область.

Что известно о подготовке России к наступлению?