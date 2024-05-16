ВСУ остановили активное продвижение оккупантов в Харьковской области, – Синегубов

Украинские защитника остановили активное продвижение россиян на на территории Харьковской области. Однако стабилизировать линию фронта пока не удалось.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона рассказал, что ВСУ смогли вернуть более выгодное положение на некоторых направлениях. Об этом пишет 24 Канал.

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По словам Синегубова, россияне пытаются достичь успеха, продвинувшись в сторону Липцев. Также враг не оставляет надежд захватить Волчанск.

Наши воины, хоть и нельзя еще сказать, что стабилизировали линию фронта, но остановили активное продвижение врага по территории Харьковской области. На некоторых направлениях нашим воинам удалось вернуть более выгодное положение,

– рассказал Синегубов.

Он добавил, что россияне вынуждены подтягивать резервы, чтобы их наступательный потенциал на Харьковщине не стих. Однако отметил, что задачей наших защитников все равно остается стабилизировать линию фронта.

Какая ситуация в Харьковской области