Им прежде всего нужна территория, – военный эксперт о тяжелых боях на Харьковщине

Основная цель России в войне против Украины – захват территории. Для наступления на Харьковщине враг привлек незначительные силы и небольшое количество бронетехники. Своим наступлением оккупанты хотели отвлечь внимание ВСУ.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт из Израиля Давид Шарп, отметив, что россияне хотят оттянуть резервы украинской армии с более важных направлений. Впрочем, они оттягивают и свои резервы также.

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"Захват территории – основная цель России в этой войне. Иногда приоритетно, чтобы противник оттянул (резервов – 24 Канал) больше, чем ты. Для Украины, возможно, они считают, что резервы важнее, чем для них самих. Приблизиться к Харькову – это очень важно для них", – сказал Шарп.

Все потому, что тогда оккупанты смогут бить по Харькову из полевой артиллерии. Например, из РСЗО "Град". Так захватчики смогут портить жизнь харьковчан. Это приведет к тому, что многие жители города уедут, и он перестанет функционировать так, как сейчас.

"Это будет удар по морали украинцев, по экономике, по производству, которое еще работает в Харькове. Такую цель они пытаются решить", – подчеркнул военный эксперт.

Угроза для ВСУ

Если противнику удастся захватить значительную территорию в районе Волчанска и расширить свое продвижение, то есть угроза для Купянской группировки ВСУ. Это может существенно усложнить ситуацию. Купянск уже давно является важной целью оккупантов.

Они не привлекли большие резервы. Вероятно, у них их даже и нет. Очень важно для украинцев вовремя купировать это наступление и вернуть ситуацию назад. Ведь в противном случае последствия могут оказаться значительно серьезнее, чем сейчас,

– добавил Шарп.

Что врагу надо для того, чтобы захватить территорию

Российская авиация сбрасывает планирующие бомбы, которые являются не очень точными. Впрочем, это все равно значительный фактор. Даже, если сбросить много авиабомб, и большинство из них не попадет, то это все равно будет иметь результат – психологическое давление.

"Они хотят захватить территорию. Чтобы сделать это эффективно – надо сломать оборону, волю и дух тех, кто обороняется, или нанести существенные потери", – сказал военный эксперт.

Россия наступает на Харьковщине