Такое мнение высказал 24 Каналу военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что россияне стремятся к восстановлению Советского Союза. Поэтому вполне возможно, что Кремль рискнет осуществить агрессию против стран Балтии.

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Есть 2 сценария последствий для Украины

"У России есть все основания использовать определенный шанс, когда оборона європейских стран еще не надежна для того, чтобы продвинуться в районе стран Балтии. Для этого не нужно даже сосредотачивать массированный контингент", – отметил Грабский.

Общее количество, например, литовских войск составляет до 30 тысяч военнослужащих, которые не имеют никакого боевого опыта. Если предположить, что против них будет действовать 300-тысячное российско-белорусское войско, то оно может молниеносно захватить территорию этой страны. Литва по своей географии не может создать глубоко эшелонированную оборону, которая бы сдержала мощный удар такой армии.

Поэтому достаточно велика угроза сценария наступления на страны Европы со стороны России. Эта ситуация выглядит более чем достижимой, и поэтому мы сообщаем нашим балтийским друзьям о том, что опасность существует, в частности, для них,

– отметил военный эксперт.

Обратите внимание! В ЦПД рассказали, что россияне вместе с КНДР и Ираном могут начать войну против Польши и стран Балтии через 4 – 6 лет. Это может произойти, если Запад не будет усиливать санкционную политику и не увеличит поставки вооружения Украине для ликвидации логистики на территории России.

Также такие вероятные действия России могут нести гипотетическую угрозу и Украине. Грабский предположил два варианта развития событий.

Россия может демонстрировать готовность "захватить" Литву, чтобы использовать это как инструмент шантажа для подковерных переговоров с Западом. Кремль может поставить условие, или будем вести войну в Европе, или отдавайте Украину.

Это худший сценарий. Также нет гарантии, что он будет применен или принят нашими союзниками,

– сказал Грабский.

Другой вариант, по его словам, выглядит так, что на территории Украины могут появиться подразделения стран-членов НАТО или Евросоюза не как миротворческие силы, а как боевой контингент наших союзников. Они должны действовать совместно с украинскими силами против общего врага.

Все зависит от того, как быстро может произойти такое развитие событий. Потому что в Европе, в частности в Германии, прогнозировали готовность к ведению войны примерно на 2027-й, а то и 2030 год,

– отметил Сергей Грабский.

На сегодня ситуация складывается так, что Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы исключить такой сценарий.

К слову, военный обозреватель из Израиля Давид Шарп считает, что есть риски возможного наступления России на Польшу и страны Балтии. Европа, по его мнению, должна серьезно отнестись к этой угрозе, однако она не уделяет "достаточного внимания своей безопасности".