Появится полумиллионная профессиональная армия: какие у России шансы захватить Сумы и Харьков

Украинская разведка сообщает о возможных планах врага по наступлению на Харьков и Сумы. Есть информация, что россияне намерены увеличить северные военные группировки. Однако есть сомнения, поможет ли это оккупантам переломить ход войны.

Об этом рассказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что тех сил, которые россияне располагают для наступления не хватит. Он добавил, России придется увеличить количество военных, если действительно планирует атаку.

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"Чтобы захватить Сумы и Харьков нужно минимум полмиллиона профессиональной армии", – сказал полковник запаса ВСУ.

Чего не хватает России

Свитан подчеркнул, что 40 тысяч россиян пытались полгода захватить Авдеевку, а Харьков по площади во много раз больше этого города. Поэтому тех 50 – 70 тысяч военных, которых, возможно, планируют собрать оккупанты, по его мнению, будет недостаточно.

Планировать можно что угодно, но выполнить невозможно. Война – это математика. Такое количество сил и средств, которые есть у России вдоль северо-восточной границы, позволит им только сдерживать наших военных на линии фронта,

– отметил он.

Военный эксперт считает, если у россиян появится полумиллионная профессиональная армия, то тогда можно предполагать вариант наступления на Харьков. По его расчетам, чтобы враг двигаться в сторону Сум – российская группировка должна насчитывать как минимум 300 тысяч военных.

В 2022 году десятки тысяч россиян уже пытались захватить Сумы, но у них это не получилось. У врага недостаточно сил и средств даже для выполнения задач по наступлению на восточном фронте. Они пытаются с Запорожского направления перебросить несколько бригад для его усиления. Поэтому планов по захвату Харькова и Сум сейчас не может быть,

– подчеркнул Роман Свитан.

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