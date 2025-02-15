Самый тяжелый день в 2025 году: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Россияне наступают, а украинские защитники дают решительный отпор. За сутки произошло 250 боевых столкновений.

По сравнению с прошлыми сутками противник значительно активизировал усилия, общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза. Наиболее активны оккупанты на Покровском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных участках фронта

На Харьковском направлении противник 5 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани. Бой продолжается в районе Волчанска, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосинового, где украинские защитники остановили 26 вражеских атак, еще 11 боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 26 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Терны, Торское и Диброва. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении 5 вражеских штурмов отбили украинские защитники, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор, оккупанты пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Предтечиного, Ступочек, Белой Горы и в районе Часового Яра. Силы обороны отбили 24 атаки захватчиков, пять боестолкновений продолжаются.

На Торецком направлении 17 раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки и Крымского, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении оккупанты 67 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, противник атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлиное, Удачное, Надиевка, Андреевка и Удачное. Наши защитники остановили 47 штурмовое действие противника. Бои продолжаются в двадцати локациях.

На Новопавловском направлении враг 24 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах Зеленовки, Разлива, Нового Комара, Новоселки и Большой Новоселки. Четырнадцать боестолкновений не утихают до сих пор.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в направлении Новоандреевки, успеха не имел.

На Приднепровском направлении наши войска отбили 8 безрезультатных попыток противника атаковать позиции украинцев.

На Курском направлении захватчик с начала суток 9 раз прибегал к наступательным действиям, все атаки врага отражены.

В Deep State отмечают, что 15 февраля стал самым тяжелым днем на фронте в 2025 году. 250 атак врага за сутки – это еще не окончательные цифры, точные будут на 8 утра. Впрочем, уже сейчас, можно говорить о значительной интенсивности противника. Аналитики подчеркнули, что основная активизация оккупантов была на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлении.