Сырский ответил, будет ли наступление оккупантов на Юге Украины: какие планы России на 2026 год

Александра Сирского спросили о потенциальном наступлении России на юге Украины. Главком прокомментировал замысел врага и приоткрыл планы ВСУ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сырского.

Будут ли россияне наступать на юге Украины?

Соня Кошкина, которая общалась с главкомом, спросила, каким может быть сценарий наступления в южных областях Украины.

Если брать глобальные планы врага, они не изменились – вся Украина. И все направления ведения наступательных действий тоже остаются теми, что и были, меняются только сроки, количество вооружения, личного состава. Все остальное остается такими, как было. То есть они придерживаются своих планов,

– сообщил Сырский.

Он уточнил, что ВСУ будут проводить стратегическую оборонительную операцию. Однако анонсировал и наступательные операции, поскольку "в обороне победы не получишь".

"Мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, потому что это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружения, боеприпасов, чтобы сдерживать наши активные действия", – подчеркнул главнокомандующий.

Кроме этого, Украина будет продолжать практику асимметричных действий, которая прекрасно себя зарекомендовала, и действия Сил специальных операций.

Отвечая на вопрос о Покровске, Сырский призвал не верить россиянам. Мол, во время Купянской операции "тоже было много заявлений об окружении, полном захвате этого города, но мы знаем ситуацию".

