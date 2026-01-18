Сырский ответил, будет ли наступление оккупантов на Юге Украины: какие планы России на 2026 год
- Александр Сырский рассказал о планах россиян относительно Юга Украины.
- Также он поделился планами Сил обороны.
Александра Сирского спросили о потенциальном наступлении России на юге Украины. Главком прокомментировал замысел врага и приоткрыл планы ВСУ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сырского.
Будут ли россияне наступать на юге Украины?
Соня Кошкина, которая общалась с главкомом, спросила, каким может быть сценарий наступления в южных областях Украины.
Если брать глобальные планы врага, они не изменились – вся Украина. И все направления ведения наступательных действий тоже остаются теми, что и были, меняются только сроки, количество вооружения, личного состава. Все остальное остается такими, как было. То есть они придерживаются своих планов,
– сообщил Сырский.
Он уточнил, что ВСУ будут проводить стратегическую оборонительную операцию. Однако анонсировал и наступательные операции, поскольку "в обороне победы не получишь".
"Мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, потому что это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружения, боеприпасов, чтобы сдерживать наши активные действия", – подчеркнул главнокомандующий.
Кроме этого, Украина будет продолжать практику асимметричных действий, которая прекрасно себя зарекомендовала, и действия Сил специальных операций.
Отвечая на вопрос о Покровске, Сырский призвал не верить россиянам. Мол, во время Купянской операции "тоже было много заявлений об окружении, полном захвате этого города, но мы знаем ситуацию".
В разговоре с 24 Каналом политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук заявил, что россияне пытаются захватить Гуляйполе с помощью ползучей оккупации. Они понемногу заходят в этот населенный пункт, но это не означает, что захватили его.
В то же время представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что оккупантам не удается продвигаться так быстро, как им хотелось бы. Например, из-за неудач на Ореховском и Гуляйпольском направлениях своих должностей лишились несколько российских командиров.