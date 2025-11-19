Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что Украине необходимо привлечь к фронту сотни тысяч подготовленных военных, которые сейчас служат в тылу, и изменить стратегию на глубокие удары по вражеским резервам и логистике далеко от линии фронта.

Почему надо привлекать к боевым действиям военных из тыла?

Российское командование планирует сформировать три ударные группировки на Запорожском направлении. Они уже перебросили силы с других участков фронта и частично резервы с территории России.

Украинская сторона противодействует этому не только обороной конкретных городов, но и нестандартными операциями с ударами по логистике, резервах и огневых средствах противника. Однако ударов по глубоким тылам врага чрезвычайно мало.

Из-за дефицита личного состава необходимо привлечь к фронту военнослужащих, которые уже давно служат в тыловых подразделениях на территории Украины – это примерно половина тех, кто под присягой. Они имеют военную подготовку, в отличие от мобилизованных через ТЦК, и после дополнительного боевого слаживания могут участвовать в операциях и ротации,

– сказал Маломуж.

Привлечение подготовленных силовых подразделений позволит уменьшить количество случаев самовольного оставления позиций и снизить риски, связанные с участием недостаточно обученных военных.

Насколько критичен контроль высот для обороны?

Украине нужно переходить к стратегическим ударам высокотехнологичным оружием по вражеским группировкам еще до их выхода на передовую.

Это требует более глубокой стратегии ведения войны и ударов по ключевым резервам в каждом секторе, что особенно важно сейчас, когда противник пытается зайти в Покровск или Запорожье.

Особое значение имеют высоты, которые пока контролируют украинские войска.

Если враг захватит высоты в пригороде Запорожья или даже за десятки километров от города, он сможет вести прямой огонь по нашим войскам и даже обычным дальнобойным оружием достать до промышленных объектов, предприятий ВПК и жилых кварталов города,

– подчеркнул Маломуж.

Поэтому необходимо срочно усилить ресурсы, чтобы не допустить врага на расстояние выстрела, используя как городскую агломерацию, так и фортификационные сооружения.

Может ли наведение порядка в фортификациях изменить ситуацию на фронте?

Сейчас есть только тактические укрепления, которые строят сами военные, но отсутствует системная линия обороны, которую должны создавать областные администрации и центральные органы власти – подобно российским "линий Суровикина".

За 3,5 года должны были появиться десятки, если не сотни километров таких укреплений, но их, к сожалению, нет. Россия за несколько месяцев создала мощные оборонительные линии на оккупированной украинской территории, а мы на своей этого не сделали. Качественные фортификации создают огромные преграды для наступательных операций противника,

– подчеркнул Маломуж.

Важно отчитываться не о количестве обстрелов, а о том, какие укрепления построены – командованию и руководству государства нужно системно докладывать о наличии оборонительных сооружений и их практическом использовании.

Подобные проблемы были в Харьковской области – "зубы дракона" и бетонные укрепления валялись на обочинах, не попав на линию обороны.

В Украине есть мощности для производства бетонных конструкций, которыми можно было бы защитить критическую инфраструктуру от ударов дронов и ракет, а также перенести объекты под землю, но из-за бесхозяйственности это не делается – нужны профессионалы для организации защиты фронта, энергетики и населения.

Что еще известно о наступлении россиян?