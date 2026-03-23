Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что стратегические цели России неизменны, хотя наступательный импульс уже значительно ослаб.

Насколько реалистичны планы России по наступлению?

Американский институт изучения войны считает, что часть механизированных атак является разведывательными операциями для выявления слабых мест. Фиксируются и другие признаки подготовки России к новому наступлению.

В течение последнего месяца СОУ проводили контратаки в Днепропетровской и Запорожской областях, а также Лиманском направлении. Но это не ослабило подготовку россиян к широкомасштабному наступлению – они просто были вынуждены нейтрализовать эти контратаки,

– сказал Романенко.

С декабря потери противника превышают пополнение, что существенно усложняет подготовку к наступлению. Впрочем, с улучшением погоды и дорог россияне активизировались: последние 3 – 4 суток фиксируют наступательные действия на уровне рот с применением бронетехники.

По мнению эксперта, переговоры являются лишь спектаклем для Трампа, ведь Россия стремится продолжать боевые действия и в дальнейшем, чтобы реализовать планы по захвату четырех областей, опираясь на незаконные конституционные изменения.

"Вторая цель России – создание буферных зон до 20 километров в Харьковской и Сумской областях. Насколько им удастся это реализовать будет зависеть от того, накопят ли они достаточно сил", – объяснил Романенко.

Важно! Россия 19 марта попыталась наступить на Лиманско-Боровском направлении, куда привлекли танковую и общевойсковую армии. Однако понесли значительные потери и провалили задачу уже через четыре часа.

Что еще известно о потерях врага?