Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що стратегічні цілі Росії незмінні, хоча наступальний імпульс вже значно ослаб.
Дивіться також: Росія може готувати нову масовану атаку: полковник запасу припустив, коли завдадуть удару
Наскільки реалістичні плани Росії щодо наступу?
Американський інститут вивчення війни вважає, що частина механізованих атак є розвідувальними операціями для виявлення слабких місць. Фіксуються й інші ознаки підготовки Росії до нового наступу.
Протягом останнього місяця СОУ проводили контратаки у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також Лиманському напрямку. Але це не послабило підготовку росіян до широкомасштабного наступу – вони просто були змушені нейтралізувати ці контратаки,
– сказав Романенко.
З грудня втрати противника перевищують поповнення, що суттєво ускладнює підготовку до наступу. Втім, з покращенням погоди та доріг росіяни активізувалися: останні 3 – 4 доби фіксують наступальні дії на рівні рот із застосуванням бронетехніки.
На думку експерта, переговори є лише виставою для Трампа, адже Росія прагне продовжувати бойові дії й надалі, щоб реалізувати плани з захоплення чотирьох областей, спираючись на незаконні конституційні зміни.
"Друга мета Росії – створення буферних зон до 20 кілометрів на Харківщині та Сумщині. Наскільки їм вдасться це реалізувати буде залежати від того, чи накопичать вони достатньо сил", – пояснив Романенко.
Важливо! Росія 19 березня спробувала наступити на Лимансько-Борівському напрямку, куди залучили танкову та загальновійськову армії. Проте зазнали значних втрат і провалили задачу вже за чотири години.
Що ще відомо про втрати ворога?
- Втрати Росії на 22 березня перевищили 1 287 880 осіб, також росіяни втратили 1136 систем ППО та 350 гелікоптерів.
- Українські військові знищили 20 одиниць техніки та ліквідували понад 40 окупантів на Лиманському напрямку.
- СОУ пошкодили російський літак А-50, металургійний комбінат та полігон.