Сырский рассказал, как можно остановить продвижение России

В своем первом интервью иностранному изданию Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте. Он также выразил уверенность, что Украина способна остановить продвижение России.

В качестве примера главнокомандующий привел несколько последних неудачных наступлений оккупантов. Сирский подчеркнул, что успехи России имеют лишь тактический характер.

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Каким образом можно остановить продвижение россиян

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем интервью признал, что ситуация на фронте очень сложная.

Российский агрессор атакует наши позиции на многих направлениях,

– сказал он.

Однако Сырский уверен, что Украина способна остановить продвижение России благодаря мужеству и стойкости украинских солдат и офицеров.

В качестве примера главнокомандующий привел последние неудачные попытки России захватить Харьков и Сумскую область. Хотя бои продолжаются, попытка Путина создать "коридор безопасности" у границы с Россией и Белгородской областью была сорвана.

К слову, комментируя возможные планы Москвы по наступлению на юге Запорожской области, Сырский заявил, что украинские войска готовы дать достойный ответ. В общем Сырский отметил, что успехи России носят лишь тактический характер и не являются значительными оперативными прорывами.