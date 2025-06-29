ВСУ имели успех на одном из направлений: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают наступательные действия вдоль всей линии фронта. Противник пытается атаковать на Востоке, Севере и Юге.

Нашим воинам удалось остановить продвижение оккупантов на севере Сумской области. Кроме действий защитников, этому способствовали также большие потери и дезертирство среди личного состава захватчиков, передает 24 Канал.

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ВСУ возвращают позиции в Донецкой области

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские силы недавно имели успех на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 27 июня, свидетельствуют о незначительном продвижении украинских войск в северной части Торского (на восток от Лимана).

ВСУ продвинулись возле Лимана / Фото ISW

В предыдущем отчете ISW говорилось, что ВСУ смогли восстановить позиции на северо-западе Редкодуба.

Враг подступает к админгранице Днепропетровщины

Российские войска проводили активные штурмы на ряде участков фронта, однако успех имели только на Новопавловском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, свидетельствуют, что подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады (29-я общевойсковая армия, Восточный военный округ РФ) вошли в северную часть Звезды (юго-запад от Новопавловки) и вероятно захватили этот населенный пункт. Министерство обороны России также заявило о захвате Звезды.

Враг продвинулся на Новопавловском направлении / Фото ISW

Напомним, что оккупанты проводят три одновременные масштабные наступательные операции в направлениях: Боровой – Лимана, Константиновки и Новопавловки, но не достигают значительных успехов из-за зависимости от плохо подготовленной пехоты.

В ВСУ тем временем разоблачили планы россиян на летний период. Враг будет пытаться выйти на админграницы Днепропетровщины, а также попытается захватить Торецк и Часовый Яр. Последний город – укрепленная позиция, которая сдерживает наступление оккупантов вглубь Донецкой области в направлении Константиновки, Краматорска и Славянска.