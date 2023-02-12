Новая тактика врага: полковник ВСУ рассказал, что изменилось в наступлении россиян

Российские оккупанты продолжают попытки продвинуться на Востоке Украины. В последнее время оккупационная армия изменила подход к наступательным действиям.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он напомнил, что сейчас враг сосредотачивает усилия на наступлении на 5 направлениях.

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В частности, россияне атакуют на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. При этом оккупанты пытаются наступать при поддержке авиации.

Как россияне используют авиацию при наступлении

Как отметил Свитан, линия фронта на Востоке уже давно стабилизирована. Там много минных полей, по которым оккупанты не могут двигаться.

Поэтому россияне идут в наступление вдоль дорог. Ведь дорога с жестким покрытием точно будет не заминирована. Но дело в том, что такие пути хорошо пристреляны артиллерией,

– отметил военный эксперт.

Именно поэтому россияне пытаются с помощью авиации "нащупать" нашу артиллерию и попытаться ее ликвидировать. И только после этого начинают движение техники.

Роман Свитан рассказал, как изменились действия оккупантов на фронте: смотрите видео

Наступление на более широких участках фронта

Военный эксперт рассказал, что в последнее время российские захватчики сменили тактику наступления. Раньше вагнеровцы наступали на участке максимум 2 – 3 километра. В атаку шли оперативно-тактические группы, максимум штурмовые роты.

Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сейчас заметно увеличение ширины фронта, на котором идет наступление. Россияне пытаются наступать на 5 – 7 километрах, а на некоторых участках – до 10 километров по линии фронта. Это свидетельствует о том, что уже вышли на выполнение задач линейные российские части, которые разворачиваются в определенные боевые порядки и пытаются идти в атаку.

Однако, по словам полковника запаса ВСУ, российские войска упираются в наши оборонные редуты и системы отсечения, очень хорошо работающие с помощью артиллерии. Также препятствием для наступления оккупантов становятся минные поля.

"Для того чтобы наступать на большой ширине фронта, россияне должны иметь большое преимущество в количестве сил и средств. А сейчас у нас – примерный паритет. Поэтому россияне попадают под огонь", – сказал Свитан.

Почему оккупанты изменили тактику наступления

Военный эксперт отметил, что россияне изменили тактику наступления из-за того, что у них существенно увеличилось количество личного состава.

Ранее оккупанты охватывали узкие участки фронта в 2 – 3 километра из-за нехватки живой силы и средств. То есть это не потому, что эта тактика была лучше. Просто у россиян не было возможности проводить что-то другое,

– отметил Свитан.

Однако за последние несколько месяцев в Украину зашли около 200 тысяч российских военных. Как отметил Свитан, последняя волна оккупантов из этого числа будет продолжать заходить в Украину до конца февраля.

"Поэтому они сейчас применяют ту тактику, которая и должна быть – наступление на общем широком фронте для того, чтобы осуществить общие охваты наших гарнизонов", – отметил Свитан.

Оккупанты пытаются окружить украинских военных

По словам военного эксперта, с точки зрения логики оккупанты действуют правильно. То есть враг не сосредотачивает большое количество сил в одном месте, поскольку пробиться в одной точке практически невозможно.

Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Россияне начинают осуществлять оперативно-тактические ходы для всеобщего окружения наших гарнизонов. Именно это происходит возле Авдеевки, Марьинки, Угледара и Бахмута. Мы видим эти полукруги, которыми россияне пытаются охватить наши гарнизоны.

Прорвать линию фронта враг не может, поскольку помехой для россиян становятся несколько эшелонов украинской обороны. Поэтому, по словам Свитана, фактически оккупанты продолжают "режим выдавливания" наших военных, но на более широком участке фронта, чем раньше.

"Россияне сдуются"

Военный эксперт добавил, что в армии оккупантов есть большая проблема с восстановлением ресурсов. У России есть еще определенное количество военных, которых продолжат заводить в Украину до конца февраля. Однако на этом запасы личного состава врага на время иссякнут.

Следующая волна сил у россиян будет только в начале лета. Сейчас они сдуются. Мы выдержим еще несколько недель. А дальше начнется уменьшение интенсивности наступления,

– сказал Свитан.

Он добавил, что с весны оккупанты вернутся к старой тактике наступления – активности на определенных участках фронта шириной до 2 – 3 километров.

Что происходит на фронте: коротко