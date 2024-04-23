Это худший вариант: насколько мощное наступление россияне могут подготовить в ближайшее время

Британский таблоид The Sun опубликовал материал о возможных направлениях будущего российского наступления. Там убеждены, что крупные наступательные действия будут на трех направлениях. Но вряд ли это произойдет.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что не стоит абсолютно верить в материал британского таблоида.

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Возможно ли действительно масштабное наступление России

В материале как раз утверждают, что Россия будет делать большое наступление на Харьков; пробовать продвигаться из-под Кременной и атаковать из-под Работино. Параллельно будут идти меньшие атаки на других направлениях.

Этот вариант – худший в возможных вариациях. Но давайте откровенно говорить – Россия не имеет ресурсов, чтобы одномоментно масштабно наступать сразу с трех направлений. Еще и один из них – это новое направление наступления на Харьков,

– сказал Селезнев.

Конечно, оккупанты до сих пор имеют преимущество на поле боя. Они способны продвигаться на тактическом уровне в пределах 100 – 200 – 300 метров. Это неприятно, но никакого "армагеддона" нет.

Сейчас многое будет зависеть от дальнейшей военной помощи для Украины. Есть надежда, что Штаты уже в ближайшее время полностью примут помощь. И это позволит улучшить ситуацию на поле боя и усилить противовоздушную оборону нашего государства.

Новое российское наступление: кратко