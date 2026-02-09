Действительно ли Россия готовит два больших наступления уже летом: военный объяснил план врага

Американский Институт изучения войны сообщил, что Россия готовит масштабное наступление на двух участках фронта уже летом 2026 года, под которое собирает резервы. Однако тут важно добавить одно уточнение.

Аналитики ISW сообщали, что враг сосредоточится на Востоке и Юге Украины. Военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов заметил, что наступление на этих участках фронта уже сейчас продолжается. И это не является какой-то новостью.

Читайте также Не контролируют и даже не присутствуют в ней, – ВСУ разнесли вдребезги заявления россиян по Глушковке

Что происходит на Востоке и Юге?

По словам Сазонова, российские оккупанты сейчас пытаются продвинуться в направлении Гуляйполя. У них были определенные успехи. В частности, по данным карты DeepState, часть города находится под контролем врага. При этом командование перебросило дополнительные подразделения на этот участок фронта. Там продолжаются тяжелые бои.

Главная же цель оккупантов в настоящее время – по крайней мере продвинуться в Запорожье, чтобы доставать туда артиллерией. Это тогда станет одним из аргументов врага на мирных переговорах.

Обратите внимание! Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что украинские защитники уничтожили ДРГ, которая зашла в село Староукраинка. Оно расположено к северо-востоку от Гуляйполя.

Кроме этого, другая задача врага – полностью оккупировать Донецкую область. Для этого им нужно захватить агломерацию Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Силы обороны Украины контролируют все эти города.

Они до сих пор не взяли Константиновку, бьются под Часовым Яром, под Торецком. Какая Дружковка? Какой Краматорск? Пытаются с востока идти на Славянск вдоль трассы "Бахмут – Славянск". У них есть некоторые успехи, но медленные,

– отметил Сазонов.

По мнению военного, России важно по крайней мере до лета – осени продемонстрировать успехи на фронте, чтобы иметь "козыри" на переговорах. Пока что они фактически их не имеют. Ведь продолжают медленно продвигаться без значительных успехов, неся серьезные потери.

Присоединяйтесь к сбору на ремонт автомобилей, где служит Кирилл Сазонов. Присоединиться можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/dQF9Uq9m5.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту боевых действий

Потери России на войне