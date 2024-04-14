Россияне идут в наступление как минимум на 3 направлениях: в ISW рассказали, что нужно Украине

Аналитики Института изучения войны утверждают, что российские войска усиливают наступательные операции на Востоке Украины. Это создает новые вызовы для ВСУ, которые нуждаются в большем количестве западного оружия.

Эксперты указывают на активизацию российских войск на трех ключевых направлениях. В частности, усилия оккупантов сосредоточены на захвате Часового Яра, что может открыть путь к дальнейшему продвижению вглубь Украины.

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Захват Часового Яра – новая цель оккупантов

Согласно отчету ISW, российские войска ведут по меньшей мере три операции на оперативном уровне, которые не являются взаимосвязанными, но позволяют им сосредоточиться на тактических достижениях в выбранных участках. Украинские войска могут столкнуться с трудностями в защите, если США не возобновят военную помощь.

Если Соединенные Штаты не возобновят оказание помощи Украине, а украинским войскам и в дальнейшем будет не хватать необходимых артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, даже плохо обученные и плохо оснащенные российские войска могут быть способны проводить успешные наступательные операции,

– говорится в отчете ISW.

Кроме Часового Яра, российские войска имеют целью захватить ключевые города Донецкой области, в частности Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Это создает дополнительное давление на украинские силы, которые уже борются с нехваткой боеприпасов и средств ПВО.

По словам генерала-полковника Александра Сырского, ситуация на Востоке Украины обострилась , а российские войска ведут механизированные атаки на нескольких направлениях. Улучшение погодных условий способствует активизации оккупантов, которые используют открытые территории для наступления.

ISW акцентирует, что успех украинских войск в отражении предыдущих наступательных операций был возможен благодаря ресурсам, которые предоставляли США. Нынешняя нехватка военной помощи может стать критической для обороны Украины.

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