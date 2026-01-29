Заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона 66 отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго Роман "Стелс" в эфире 24 Канала заявил, что уменьшение активности врага связано с работой украинских подразделений и истощением противника. Он также предупредил, что Россия может возобновить наступление после перегруппировки сил.

Смотрите также Сколько могут длиться переговоры в Абу-Даби: в Кремле сделали заявление о новой встрече

Россия замедлила наступление на Лиманском направлении

В полосе обороны 66 бригады обстановка в январе стала немного лучше. Темпы продвижения российских войск заметно снизились именно из-за работы украинских подразделений. "Стелс" объяснил, что в этом сыграли роль беспилотники, артиллерия и пехота, которые вместе не дают противнику дойти до пехотных позиций.

Темпы продвижения противника снизились за январь месяц в полосе обороны 66 бригады, они в разы снизились благодаря действиям наших подразделений БПЛА, артиллерии, пехоты. Нам удалось создать определенную килзону,

– отметил Роман "Стелс".

Он уточнил, что появление такой зоны не изменило принципов работы артиллерии, но изменило приоритеты целей. Если раньше чаще работали по пехоте, то теперь больше сосредотачиваются на точках взлета вражеских дронов и контрбатарейной борьбе. Отдельный акцент, по его словам, на минометных позициях и больших скоплениях противника, если их обнаруживают.

Сейчас в основном работаем по точкам взлета БПЛА противника, уничтожаем их, работаем на контрбатарейную борьбу по минометным позициям,

– отметил заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона 66 ОМБр.

Военный объяснил, что Россия все чаще действует малыми группами, и не всегда есть смысл тратить артиллерийский ресурс именно на такие цели. В этих условиях приоритеты артиллерии становятся более прагматичными. Главное, по его словам, не дать россиянам подойти к пехотным позициям и выбить инструменты, которыми они прикрывают свои штурмы.

Когда Россия снова может пойти в наступление возле Лимана?

Военный объяснил, что паузы в наступательных действиях для России являются закономерными. По его словам, противник истощает пехоту во время штурмов и вынужден брать время на перегруппировку и подтягивание резервов.

Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте

Он добавил, что не всегда новые силы перебрасывают именно на Лиманское направление, потому что приоритеты России могут меняться. Именно поэтому на фронте возникают ритмичные паузы, которые выглядят как снижение интенсивности.

Паузы всегда присутствуют, потому что враг стирает свою пехоту, ему нужно перегруппировываться, подтягивать резервы для продолжения наступательных действий,

– объяснил "Стелс".

Он подчеркнул, что такие паузы обычно не затягиваются надолго и имеют конкретный предел во времени. Украинским подразделениям важно использовать этот промежуток, чтобы усилить свои возможности.

По собственному опыту скажу, паузы могут длиться до трех месяцев, не дольше. Надо быть готовым, что до марта, апреля интенсивность боевых действий может расти,

– предупредил заместитель командира.

Сейчас важно не терять темп в поддержке подразделений. Преимущество, которое удалось получить на направлении, надо усиливать, в частности средствами для работы с беспилотниками, чтобы лучше сдерживать российские штурмы.

Внимание! Помочь нашим военным можно присоединившись к сбору на дроны для 66 отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго.

Цель: 150 000.00 ₴

Ссылка на банк

Номер карты банка 4874 1000 2428 8493

Что известно о ситуации на Лиманском направлении: