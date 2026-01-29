Заступник командира самохідного артилерійського дивізіону 66 окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Роман "Стелс" в ефірі 24 Каналу заявив, що зменшення активності ворога пов'язане з роботою українських підрозділів і виснаженням противника. Він також попередив, що Росія може відновити наступ після перегрупування сил.

Росія сповільнила наступ на Лиманському напрямку

В смузі оборони 66 бригади обстановка в січні стала трохи кращою. Темпи просування російських військ помітно знизилися саме через роботу українських підрозділів. "Стелс" пояснив, що в цьому зіграли роль безпілотники, артилерія та піхота, які разом не дають противнику дійти до піхотних позицій.

Темпи просування противника знизилися за січень місяць в смузі оборони 66 бригади, вони в рази знизилися завдяки діям наших підрозділів БПЛА, артилерії, піхоти. Нам вдалося створити певну кілзону,

– зауважив Роман "Стелс".

Він уточнив, що поява такої зони не змінила принципів роботи артилерії, але змінила пріоритети цілей. Якщо раніше частіше працювали по піхоті, то тепер більше зосереджуються на точках зльоту ворожих дронів і контрбатарейній боротьбі. Окремий акцент, за його словами, на мінометних позиціях та великих скупченнях противника, якщо їх виявляють.

Зараз здебільшого працюємо по точках зльоту БПЛА противника, знищуємо їх, працюємо на контрбатарейну боротьбу по мінометних позиціях,

– зазначив заступник командира самохідного артилерійського дивізіону 66 ОМБр.

Військовий пояснив, що Росія дедалі частіше діє малими групами, і не завжди є сенс витрачати артилерійський ресурс саме на такі цілі. В цих умовах пріоритети артилерії стають більш прагматичними. Головне, за його словами, не дати росіянам підійти до піхотних позицій і вибити інструменти, якими вони прикривають свої штурми.

Коли Росія знову може піти в наступ біля Лимана?

Військовий пояснив, що паузи в наступальних діях для Росії є закономірними. За його словами, противник виснажує піхоту під час штурмів і змушений брати час на перегрупування та підтягування резервів.

Він додав, що не завжди нові сили перекидають саме на Лиманський напрямок, бо пріоритети Росії можуть змінюватися. Саме тому на фронті виникають ритмічні паузи, які виглядають як зниження інтенсивності.

Паузи завжди присутні, тому що ворог стирає свою піхоту, йому потрібно перегруповуватися, підтягувати резерви для продовження наступальних дій,

– пояснив "Стелс".

Він підкреслив, що такі паузи зазвичай не затягуються надовго і мають конкретну межу в часі. Українським підрозділам важливо використати цей проміжок, щоб посилити свої можливості.

З власного досвіду скажу, паузи можуть тривати до трьох місяців, не довше. Треба бути готовим, що до березня, квітня інтенсивність бойових дій може зростати,

– попередив заступник командира.

Зараз важливо не втрачати темп у підтримці підрозділів. Перевагу, яку вдалося отримати на напрямку, треба підсилювати, зокрема засобами для роботи з безпілотниками, щоб краще стримувати російські штурми.

Що відомо про ситуацію на Лиманському напрямку: