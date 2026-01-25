24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Як безпілотники зупиняють наступ Росії ще до його початку

20-та та 25-та загальновійськові армії Росії націлилися на Краматорськ і Слов'янськ – два останні великі вільні міста у Донецькій області.

Після того, як більшу частину 2025 року росіяни провели у намаганні захопити Покровськ і Мирноград, що за 50 кілометрів на південний захід від Краматорська, у них з'явився очевидний, хоч і складний, шлях з півдня на північ до конгломерації Краматорськ-Слов'янськ.

Але вони також прагнуть відкрити шлях із заходу на схід – просуваючись через місто Лиман, перетинаючи річку Сіверський Донець і проїжджаючи вздовж траси Т0514 до Слов'янська, що за 15 кілометрів від Лимана.

Український 3-й армійський корпус рішуче налаштований зупинити росіян. Він не чекає, поки росіяни покинуть свої підземні бліндажі та розпочнуть штурм Лимана й українського плацдарму на Сіверському Донці.

Протягом останніх тижнів група безпілотників, яка працює з 3 армійським корпусом, виявила та знищила чотири російські танки та сім бойових машин піхоти у ворожих бліндажах. "Ми знаємо, що росіяни планували атакувати наші позиції за допомогою БМП", – повідомив оператор безпілотника Kriegsforscher.

Тож Kriegsforscher та його команда намагаються знищити російські БМП і танки в їхніх укриттях, придушуючи майбутній російський наступ ще до його початку.

Якщо ця тактика спрацює у великому масштабі, то зможе придушити наступ Росії на Лиман – ворота до Слов'янська та Краматорська.

Легше сказати, ніж зробити. Броньовані машини ховаються під землею та вкриті камуфляжем, а тому їх надзвичайно складно виявити з повітря. Навіть безпілотники нічного бачення, які оснащені тепловізійними камерами і можуть швидко виявляти транспортні засоби у русі, можуть мати труднощі з виявленням транспортного засобу під землею, коли він не рухається, а його двигун холодний.

Тож Kriegsforscher пояснив, що його команда використовує спеціальну тактику. Так, вони проводять звичайну повітряну розвідку за допомогою безпілотників. Але вони також використовують радіоелектронну розвідку, або SIGINT. Це практика прослуховування ворожих повідомлень і встановлення розташування ворога на основі сигналів.

Команда Kriegsforscher виявила та атакувала ці 11 російських машин за допомогою повітряної розвідки та радіолокаційної станції.

Результати ударів із застосуванням розвідувальних снарядів поблизу Лимана:

4 танки знищені в бліндажах;

7 бойових машин піхоти підбиті перед штурмом;

19 російських солдатів загинули внаслідок авіаударів наприкінці листопада;

цілі: 1-й та 252-й мотострілецькі полки.

Як туман змусив українських військових адаптуватися

Це не перший випадок, коли команда Kriegsforscher використовує радіолокаційну розвідку для вистежування російської техніки. Коли настала холодна зима, а густий туман, який типовий для українських зим, почав вкривати лінію фронту, росіяни швидко зрозуміли, що можуть використовувати туман як прикриття.

Дрони з тепловізійними камерами можуть бачити крізь туман, але ще минулої осені більшість українських дронів мали лише оптичні камери, які бачать виключно вдень. У листопаді, за даними Kriegsforscher, видимість для оптичних дронів становила лише 50 метрів.

Погана видимість, як правило, суттєво погіршувала захист на основі безпілотників. Про це розповів аналітик Майкл Кофман з Фонду Карнегі у Вашингтоні, округ Колумбія.

Українці швидко адаптувалися. У поспіху встановлюючи тепловізійні камери на значно більшій частині своїх безпілотників, вони також почали розгортати наземних роботів. Роботи годинами або навіть днями чергували вздовж найімовірніших маршрутів наступу та реєстрували російські транспортні засоби, які проїжджали. Водночас українці зосереджувалися на російських військах, відстежуючи їхні радіопереговори.

"Українські війська зіштовхуються з жахливими погодними умови вдень і вночі. Але за допомогою розвідувальних та інших засобів ми здатні знищити ворога", – писав Kriegsforscher наприкінці листопада.

Kriegsforscher перерахував сім цілей – усі колісні бойові машини піхоти БТР-80/82АТ зі складу 1-го та 252-го мотострілецьких полків, що повільно просувалися на північ від Лимана. Підрозділ Kriegsforscher заявив, що знищив сім БТР у період 23 – 28 листопада, знищивши 19 російських солдатів.

Два місяці по тому команда Kriegsforscher досягла подібного подвигу, знищивши 11 російських машин ще до того, як вони встигли покинути свої бліндажі.

Перегони за Слов'янськ

Рейди безпілотників можуть лише затримати майбутній наступ на Лиман. "Війська 20 та 25 загальновійськових армій Росії просуватимуться на північ і схід від Лимана з метою ізоляції оборонної смуги 3-го армійського корпусу Сил оборони України навколо міста з півночі та північного заходу", – попередив Український центр оборонних стратегій.

Мета росіян – дістатися річки Сіверський Донець на південь від міста. Якщо росіяни зможуть перетнути річку та добратися до траси T0514, то зможуть проїхати нею аж до Слов'янська.