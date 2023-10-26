Понесли бешеные потери под Авдеевкой: в ISW проанализировали, сколько техники потеряли россияне

Российская армия пытается штурмовать позиции Вооруженных сил нашего государства под Авдеевкой. В конце концов, за 10 дней активных действий оккупанты имели безумные потери в своей технике.

Аналитики американского Института изучения войны, ссылаясь на украинского офицера запаса, подчеркнули, что российская армия потеряла под Авдеевкой 109 единиц техники. Таким образом, это могло стать наиболее неудачной операцией для России с начала полномасштабной войны.

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Россия понесла безумные потери возле Авдеевки

Эксперты отметили, что большинство потерь российской армии у Авдеевки в технике составляют боевые бронированные машины и танки. В частности, во время штурма россияне потеряли такие транспортные средства как БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ, танки Т-72, Т-64, Т-80, бронетранспортеры БТР и т.д.

Аналитики, ссылаясь на заявления украинского офицера, также считают, что потери россиян в технике в районе Авдеевки, вероятно, превысили неудачную переправу через Северский Донец в мае 2022 года, а также превысят потери в районе Угледара с ноября 2022 по апрель 2023 года.

В то же время в ISW убеждают, что цифры в утраченной технике россиян могут вырасти, ведь более десятка машин не попали в список из-за несоответствия изображений. Кроме того, два других источника оценили потери техники россиян под Авдеевкой в 200 военных машин.

Россияне неудачно наступали у Авдеевки

Аналитики, ссылаясь на российского военного блоггера, сказали, что украинские силы успешно контратаковали и оттеснили российские войска от Бердичи, расположенные в 10 километрах северо-западнее Авдеевки. Ситуация накалилась 25 октября, когда российские войска начали наступательные действия в районе Авдеевки.

Геолокационные изображения, опубликованные 24 октября, показали, что российские войска продвинулись к северо-западу от Красногоровки, расположенной в 5 километрах к северо-западу от Авдеевки.

Согласно сообщению Генштаба Украины, российские войска предпринимали безуспешные попытки атаковать на нескольких участках вблизи Авдеевки. Это районы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное и Невельское.

В то же время 25 октября известный российский военный блоггер заявил, что российские войска добились "большого тактического успеха" во время наступления на Авдеевку и у Степного, продвигаясь к железнодорожной линии к северу от Авдеевки. Другой российский блоггер сообщил, что российские войска продвигаются из Красногоровки в сторону Новокалинового, расположенного в 7 километрах к северу от Авдеевки.

Кроме того, российские войска утверждают, что контролируют террикон Авдеевки. Эти слова также подтвердил экспертам ISW и украинский военный обозреватель. Однако глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш опроверг эти заявления, отметив, что территория остается спорной "серой зоной".

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