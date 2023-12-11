Враг ощутимо пошел вперед – Штупун о ситуации на Авдеевском и Марьинском направлении
Российские военные продолжают массово наступать на позиции наших защитников на Авдеевском направлении. Там наши военные почувствовали, как враг начал двигаться вперед.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он подчеркнул, что наши защитники противодействуют всем движениям оккупантам. 24 Канал.
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Штупун рассказал о ситуации с наступлением россиян
Полковник подчеркнул, что 10 декабря враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники. Это происходило как на Авдеевском, так и на Марьинском направлениях.
Активно применял авиацию, сбрасывал управляемые авиабомбы, 15 авиаударов в сутки,
– сказал Штупун.
Он подчеркнул, что российское нашествие продолжается и уже сегодня отражены 36 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, Тоненького и в районе Первомайского и Невельского.
"Также 12 атак отбиты в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге, идут колоннами бронетехники, то есть и танки, и БМП, и БТР", – подчеркнул спикер.
Штупун рассказал, что за 10 декабря наши воины уничтожили 11 российских танков и 15 бронемашин. В то же время, еще есть и поврежденная техника.
В заключение он отметил, что наши воины стойко держат оборону вблизи Авдеевки и Марьинки, сдерживая активное давление врага.
Потери россиян больше украинцев на Востоке Украины
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что потери россиян погибшими на Востоке Украины в 8 раз превышают потери сил обороны. Генерал подчеркнул, что оккупанты продолжают делать ставку на человеческий ресурс.
- Сырский отметил, что только за ноябрь 2023 Силы обороны уничтожили около 11 тысяч личного состава врага и более 1 100 единиц военной техники. В частности, это около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров.
- Тем временем в Генштабе ВСУ рассказали, что 10 декабря украинские военные ликвидировали 1030 россиян. Таким образом, общее количество российских потерь достигло 339 850 человек.