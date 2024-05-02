На нас давят и со стороны, и в лоб, – боец ВСУ о попытках россиян оккупировать Часов Яр

Российские войска стремятся любой ценой выйти на границы Донецкой области. Сейчас наступление на Часов Яр стало одним из приоритетов российской армии.

На Бахмутском направлении, в частности в районе Часового Яра, достаточно тяжёлая ситуация и это ни для кого не секрет. Но в течение двух последних недель интенсивность российских штурмов существенно усилилась. Подробнее о тактике врага на этом оттенке фронта 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

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Тактика россиян в районе Часового Яра

Часов Яр – это один из самых напряженных участков фронта. Также, как отметил Сазонов, обостряется ситуация чуть южнее – на Покровском направлении. Сейчас армия России пытается окружить Часов Яр, пробиваясь на флангах, потому что в лоб не удается.

Некоторые дороги, по которым я еще неделю назад спокойно ездил, сейчас уже простреливаются, поэтому мы ими не пользуемся. На нас давят и с одной стороны, и в лоб,

– сказал военнослужащий.

Россияне сначала просто штурмовали позиции у Часового Яра, применяя различные тактики. Затем оккупанты пытались любой ценой войти в город, но тщетно. После этого российские захватчики хотели зацепиться за отдельные дома на окраинах, чтобы втянуть бойцов ВСУ в стрелковые бои в городе. Украинские военные отбили атаки.

Ситуация на Бахмутском направлении / Показываем на карте

Сейчас наши ребята защищают окрестности Часового Яра. В лоб оккупанты так и не смогли пройти. Хотя мы видели, что есть и подкрепление, и новые штурмовые группы. Ночью по одному – двое выходят на позиции, чтобы штурмовать нас,

– отметил Сазонов.

По его словам, российские войска уже вторые или третьи сутки пытаются обойти Часов Яр по бокам. К счастью, все попытки безуспешны.

У нас есть возможность заходить в город, подвозить БК, вывозить раненых, подвозить пополнение, воду, проводить ротацию. Однако одна из задач россиян – перерезать логистику,

– добавил военнослужащий ВСУ.

Украина с нетерпением ждет западную помощь, но время ожидания, к сожалению, играет на пользу врагу. Ведь противник пытается максимально использовать дисбаланс по снарядам, минах, ракетах.

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