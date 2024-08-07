Затянулся уже на 3 месяца: Буданов ответил, когда наступление россиян пойдет на спад

Начальник ГУР оценивает, что вскоре российские наступательные операции должны пойти на спад. По словам Кирилла Буданова, это должно произойти до двух месяцев.

Как констатировал чиновник, практика десятилетней войны показала, что наступательный потенциал любой стороны не выдерживает более двух месяцев.

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В ожидании спада наступления россиян

Буданов отметил, что нынешние наступательные операции российских оккупантов приближаются к трем месяцам. Соответственно, в ближайшей перспективе следует ожидать уменьшения их интенсивности.

От полутора до двух месяцев основной напор должен завершиться, потому что и так наступление затянулось. Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. Мы к этому готовимся,

– отметил глава Главного управления разведки.

По словам генерал-лейтенанта, дальнейшая ситуация будет зависеть, в частности, от украинской стороны. Он задал риторический вопрос относительно того, удастся ли реализовать стратегию действий на опережение.

Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет пять месяцев и все снова повторится? Или будем действовать на опережение?

10 мая 2024 года российская армия начала наступление на севере Харьковской области. Украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию, поэтому дальше, чем на 10 километров, захватчики не продвинулись, о чем упоминал президент Владимир Зеленский.

Сейчас самая ожесточенная ситуация на Покровском направлении Донецкой области. Генштаб 7 августа информировал, что за сутки противник совершил 42 штурмовые действия в районах Воздвиженки, Новоалександровки и других населенных пунктов.

Собственно, наибольшая активность россиян наблюдалась вблизи Ивановки и Желанного на соответствующем участке фронта. Кроме того, на Северском направлении произошло 21 боестолкновение, а на Торецком – 18.

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Также заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказывал на днях, что оккупанты, хоть не имеют существенных успехов на Харьковском направлении, однако ежедневно пытаются прорвать оборону украинских воинов.

По его словам, у противника, к сожалению, не наблюдается снарядный голод, поэтому и он не жалеет боеприпасов. В то же время захватчики широко применяют сбросы с дронов, что тоже существенно влияет на логистику, эвакуацию и обеспечение передовых позиций Сил обороны Украины.