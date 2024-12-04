Враг дышит в спину Покровска и постепенно оккупирует Курахово: карта боев на 4 декабря

Оккупационная армия продвигается на Востоке. Также россияне не прекращают атаки на позиции Сил обороны в Курской области.

В то же время, согласно отчету Института изучения войны, украинским военным удалось продвинуться на Курщине. Тем временем враг имеет успех у Покровска и Торецка, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Там могли быть стратегические бомбардировщики: в Рязани – "хлопок" в районе авиабазы

Какова ситуация на разных участках фронта

За минувшие сутки состоялось 192 боевых столкновения.

На Харьковском направлении враг 6 раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани.

Враг штурмует в районе Глубокого: смотрите на карте

На Купянском направлении было 13 боестолкновений. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Першотравневого.

Противник атакует возле Колесниковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска остановили 9 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Первомайское, Новоегоровка, Грековка, Ямполовка и Терны.

Оккупанты проводят атаки возле Грековки: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили 3 атаки захватчиков. Противник пытался продвинуться вперед к Ступочкам, Белой Горы и в районе Часового Яра.

Россия пытается продвинуться к Ступочкам: смотрите на карте

На Торецком направлении враг 3 раза пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Нелиповки.

Захватчики рвались вперед возле Нелиповки: смотрите на карте

На Покровском направлении защитники отбили 44 атаки. Враг пытался продвинуться неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Новопустинки.

Противник наступает возле Новопустинки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны сдерживают оккупантов. В районах Сонцовки, Зари, Дальнего, Курахово, Елизаветовки и Анновки оккупанты 44 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Россия хочет сломать украинскую оборону в районе Анновки: смотрите на карте

На Времовском направлении наши защитники остановили 25 атак противника в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки.

Оккупанты атакуют возле Новодаровки: смотрите на карте

На Ореховском направлении вражеские подразделения 4 раза пытались продвинуться в районах Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки

Россия пытается продвинуться возле Роботино: смотрите на карте

На Приднепровском направлении захватчики 7 раз безрезультатно атаковали позиции наших войск.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Там отбито 30 вражеских атак.