Россия подступает к Купянску, "съедает" Курахово и контратакует на Курщине, – DeepState

Враг развивает свое наступление в Донецкой области, оккупируя новые населенные пункты. Также противник продолжает вытеснять Силы обороны из Курской области.

Непростая ситуация сложилась и на Харьковщине. Там оккупанты не отказываются от повторного захвата Купянска. Недавно россияне форсировали Оскол и создали на западном берегу реки два плацдарма, заняв позиции украинских сил, передает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Где Россия имеет успех на фронте

Так, по последним данным, захватчики имеют продвижение на Купянском направлении, в частности, в районе Берестового, расположенного от Купянска на расстоянии 28 километров.

Где враг прорвался на Харьковщине: смотрите на карте

Угрожающей обстановка остается и на Времовском направлении. По данным британской разведки, после того, как противнику удалось захватить Угледар, он стремительно продвинулся на восток аж на 30 километров. Теперь россияне штурмуют Большую Новоселку – поселок, который является ключевым для получения контроля над территорией Донецкой области.

Известно, что россияне продвинулись в районе Нового Комара, расположенного на севере Великой Новоселки, таким образом усилив давление на защитников населенного пункта.

Противник продвинулся возле Нового Комара: смотрите на карте

Сверхтяжелые бои продолжаются за Курахово. К сожалению, и здесь Россия имеет продвижение. Враг движется с востока, пытаясь закрепиться в центральных районах. Россияне активно атакуют многоэтажные здания на улице Победы и проспекте Прокофьева.

Ситуация в Курахово: смотрите на карте

Также захватчики спешат выбить украинцев из Курской области. Они имеют продвижение в районе Погребков – селе в Суджанском районе.

Оккупанты продвинулись в районе Погребков: смотрите на карте

К слову, в конце ноября Reuters писало, что Украина потеряла более 40 процентов территории в Курской области.