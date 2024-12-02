Непроста ситуація склалася й на Харківщині. Там окупанти не відмовляються від повторного захоплення Куп'янська. Нещодавно росіяни форсували Оскіл і створили на західному березі річки два плацдарми, зайнявши позиції українських сил, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.

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Де Росія має успіх на фронті

Так, за останніми даними, загарбники мають просування на Куп'янському напрямку, зокрема, у районі Берестового, розташованого від Куп'янська на відстані 28 кілометрів.

Де ворог прорвався на Харківщині: дивіться на карті

Загрозливою обстановка залишається й на Времівському напрямку. За даними британської розвідки, після того, як противнику вдалося захопити Вугледар, він стрімко просунувся на схід аж на 30 кілометрів. Тепер росіяни штурмують Велику Новосілку – селище, яке є ключовим для отримання контролю над територією Донецької області.

Відомо, що росіяни просунулися у районі Нового Комара, розташованого на півночі Великої Новосілки, у такий спосіб посиливши тиск на оборонців населеного пункту.

Противник просунувся біля Нового Комара: дивіться на карті

Надважкі бої тривають за Курахове. На жаль, і тут Росія має просування. Ворог рухається зі сходу, намагаючись закріпитися в центральних районах. Росіяни активно атакують багатоповерхові будівлі на вулиці Побєди та проспекті Прокоф'єва.

Ситуація у Кураховому: дивіться на карті

Також загарбники поспішають вибити українців з Курської області. Вони мають просування у районі Погребків – селі у Суджанському районі.

Окупанти просунулися у районі Погребків: дивіться на карті

До слова, наприкінці листопада Reuters писало, що Україна втратила понад 40 відсотків території в Курській області.