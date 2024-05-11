Враг локализован в "серой зоне": Силы обороны рассказали о ситуации на Харьковщине
Россияне 10 мая начали наступление на Харьковскую область. Сейчас украинские военные продолжают противодействовать оккупантам в приграничье и проводить контрударные меры.
Для наступления в Харьковской области оккупанты применяют пехоту и технику. Об этом рассказал спикер ОСГВ “Хортица” Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Наступление на Харьковщину
В области сейчас продолжаются оборонительные бои.
На направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры. Враг там применяет пехоту и технику. Также продолжаются бои и в приграничье, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне" – Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также район Олейниково и Огирцево,
– сказал Волошин.
По словам спикера, украинские военные действуют на подготовленных огневых рубежах, осуществляется огневое поражение по оккупантам, которые вклинились в оборону ВСУ.
Также есть решение руководства об усилении подразделений ВСУ, которое уже реализуется,
– добавляют в Силах обороны.
Что известно о боях на Харьковщине
- Около 5 часов 10 мая российские оккупанты попытались прорвать границу в Харьковской области под прикрытием бронетехники. По сообщению военных, часть вражеской колонны уничтожили еще на подходе, а остальным удалось прорваться.
- По данным партизанского движения "Атеш", одно из российских подразделений наотрез отказался идти на штурм в Харьковской области. Дело в том, что солдаты были свидетелями неудачных российских диверсионно-разведывательных операций, а также хорошо осведомлены, насколько качественные укрепления на российско-украинской границе.
- Во время прорыва границы россияне понесли немалые потери. Часть колонны, которая направлялась на штурм, была уничтожена. На опубликованных кадрах видно по меньшей мере 3 сожженные единицы техники только у одного села. На других снимках – уничтожены бронетранспортеры и "демобилизованные" российские солдаты.