Россияне превращают Волчанск в Бахмут или Марьинку: обстрелы Харьковщины значительно усилились
Источник:Украинское радио
Россияне наносят постоянные авиаудары по приграничью Харьковщины, сбрасывая управляемые планирующие бомбы. Вражеская авиация и артиллерия фактически уничтожает город Волчанск, руины которого уже похожи на Марьинку или Бахмут.
Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что за три дня с начала российского наступления Волчанск "пострадал так, как не страдал с 2022 года". Россияне используют для ударов по городу большое количество управляемых авиационных бомб.
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Россияне используют тактику выжженной земли
Россия сначала ведет обстрел определенной территории артиллерией и бомбами, а затем заходит на эту территорию. Полиция постоянно объезжает все районы Волчанска и предлагает людям эвакуироваться.
Это бомба весом 250, а то и 500 килограммов, которая может снести многоэтажное здание. В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку. Пострадает любой местный житель, который остается неэвакуированным,
– подчеркнул Тимошко.
Он уточнил, что целью врага являются не только украинские защитники, но и полиция, спасатели и врачи. Бьют россияне и по эвакуационным автобусам. Поэтому в спасении мирных жителей участвуют бронированные машины.
Тимошко говорит, что по улицам города постоянно ездят автомобили с громкоговорителями, через которые предлагают эвакуироваться. Полиция находится почти на каждой улице Волчанска, вчера они эвакуировали жителей на расстоянии 300 – 400 метров от непосредственной линии боя.
Что известно о наступлении россиян на Харьковщину
- Около пяти утра 10 мая произошла попытка прорыва вражеских сил под прикрытием бронетехники. Атаки россиян были отбиты, завязались бои различной интенсивности. Для усиления обороны на этом направлении были отправлены резервные подразделения.
- Враг заявил, что планирует создать "10-километровую буферную зону". Впрочем, в ОСУВ "Хортица" говорят, что на сегодня есть все основания считать, что мы имеем дело с вражеским ИПСО, которое намерено посеять панику и помешать нашему командованию перебрасывать резервы на другие, более "жаркие" направления фронта на востоке Украины.
- Оккупанты сразу же понесли значительные потери в технике и живой силе от украинских защитников. Вражеские колонны были разбиты, а оккупанты бежали и прятались по посадкам.
- По состоянию на 13 мая на Харьковщине продолжаются тяжелые бои. Российские захватчики мощно давят на позиции Вооруженных Сил Украины, но наши защитники дают отпор врагу.