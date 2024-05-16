Намерены отвоевать часть территории, потерянной в прошлом году, – Каволи о наступлении россиян

Российская армия намерена отвоевать территорию в Харьковской области, которую украинская армия деоккупировала в прошлом году. Впрочем, пока неизвестно, сможет ли Россия провести летнее контрнаступление.

Об этом заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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По словам Каволи, пока сложно спрогнозировать, какие намерения относительно своего наступления имеет противник.

Они (россияне – 24 Канал) атакуют на юг в направлении Харькова. Очевидно, что они намерены отвоевать часть территории, которую потеряли в прошлом году во время разящего наступления украинских войск. Точная последовательность и то, как они собираются это сделать, пока не совсем понятна,

– сказал генерал НАТО.

Отвечая на вопрос о летнем наступлении россиян главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе сказал, что "никогда нельзя быть уверенным". Впрочем, военное руководство Альянса не видит создания больших резервов войск для этого.

"Сейчас в России происходит стандартная мобилизация – полугодовой призыв, но это не связано с конфликтом", – подчеркнул Каволи.

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