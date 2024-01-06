Могут активизироваться под Купянском, – ГУР о новом наступлении России в Харьковской области

Представитель ГУР МО Андрей Юсов высказался по поводу материала британской газеты The Telegraph, где говорится, что российские войска якобы планируют новое наступление на Харьковскую область 15 января. Он подчеркнул, что россияне действительно могут активизироваться под Купянском.

В то же время он подчеркнул, что не может подтвердить, что это должно произойти уже 15 января. Ведь в разведке этих данных о действиях оккупантов нет.

К теме Россия может начать новое наступление под Харьковом: в СМИ назвали вероятную дату, в ВСУ говорят это бред

Юсов высказался по поводу возможного движения россиян в Харьковской области

Андрей Юсов подчеркнул, что ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств оккупантов на Купянском направлении. По его словам, это может указывать на то, что российская армия все же может активизировать наступательные действия на этом участке фронта.

Вместе с тем не можем утверждать, что россияне готовят эти действия именно на указанные даты,

– сказал представитель ГУР.

В то же время он подчеркнул, что украинские Силы безопасности и обороны принимают необходимые меры для реагирования на возможную активизацию наступления врага.

Россияне могут попытаться пойти в наступление в Харьковской области