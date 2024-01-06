Могут активизироваться под Купянском, – ГУР о новом наступлении России в Харьковской области
Источник:LIGA.net
Представитель ГУР МО Андрей Юсов высказался по поводу материала британской газеты The Telegraph, где говорится, что российские войска якобы планируют новое наступление на Харьковскую область 15 января. Он подчеркнул, что россияне действительно могут активизироваться под Купянском.
В то же время он подчеркнул, что не может подтвердить, что это должно произойти уже 15 января. Ведь в разведке этих данных о действиях оккупантов нет.
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Юсов высказался по поводу возможного движения россиян в Харьковской области
Андрей Юсов подчеркнул, что ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств оккупантов на Купянском направлении. По его словам, это может указывать на то, что российская армия все же может активизировать наступательные действия на этом участке фронта.
Вместе с тем не можем утверждать, что россияне готовят эти действия именно на указанные даты,
– сказал представитель ГУР.
В то же время он подчеркнул, что украинские Силы безопасности и обороны принимают необходимые меры для реагирования на возможную активизацию наступления врага.
Россияне могут попытаться пойти в наступление в Харьковской области
- Журналисты The Telegraph отметили, что Россия усилила обстрелы Харькова и окрестных населенных пунктов. Авторы материала сказали, что уже вскоре после этого Россия может совершить наземное наступление, а также назвали вероятную дату – 15 января.
- В то же время начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо назвал эту статью "бредовой". Он подчеркнул, что журналисты "все перекрутили" и в материале нет "ничего нового".
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что сейчас концентрации военных подразделений России на границе не зафиксированы, поэтому о наступлении россиян не говорится. Однако, по его словам, ситуация может меняться ежеминутно и военные, конечно, внимательно следят за этим.
- Однако аналитики из американского Института изучения войны заявили, что российские войска все же готовятся к наступлению на Купянск в ближайшие недели. Эксперты, ссылаясь на заявления украинских официальных лиц, заявили, что российские войска преследуют цель захватить Купянск и Боровую зимой 2024 года.