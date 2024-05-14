ВСУ стабилизируют ситуацию в эти дни: враг заблокирован на рубежах, – Буданов о Харьковщине

Продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками, в частности, на севере Харьковщины. Руководитель разведки предполагает, что Силы обороны стабилизируют фронт в течение ближайших дней.

Кирилл Буданов оценил в интервью для международных СМИ, что украинская сможет укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Вышел материал 13 мая. Впоследствии он в эфире телемарафона рассказал, что враг заблокирован на рубежах, – информирует 24 Канал.

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Ситуация была грани, но ВСУ работают

По словам руководителя Главного управления разведки, ситуация в Харьковской области была на грани, с каждым часом приближалась к критической. Однако, в конце концов, Вооруженным Силам удалось заблокировать врага на тех позициях, которые они захватили.

В целом работа ВСУ продолжается, оккупанты не будут иметь успеха, в чем уверен генерал-лейтенант.

По состоянию на 13 мая бои шли в окрестностях Волчанска, небольшого городка неподалеку от украинско-российской границы, к северо-востоку от Харькова. По городу Россия наносила авиаудары,

– говорится в материале The New York Times.

Украинские военные в разговоре с представителями международной прессы отмечали, что оккупанты сбрасывают на Волчанск, в районе которого продолжаются бои, от пяти до семи бомб каждые три минуты.

Мы ездим, пытаясь найти адреса. Россия обстреливает дорогу эвакуации. Взрывы можно слышать все время,

– сказал волонтер Григорий Щербань.

До начала полномасштабного вторжения население Волчанска на Харьковщине составляло около 17 тысяч человек. Местные власти пытались эвакуировать примерно до 300 жителей, что сначала не хотели выезжать. За ночь было получено более 200 заявок на эвакуацию.

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