ВСУ стабилизируют ситуацию в эти дни: враг заблокирован на рубежах, – Буданов о Харьковщине
Источник:The New York Times
Продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками, в частности, на севере Харьковщины. Руководитель разведки предполагает, что Силы обороны стабилизируют фронт в течение ближайших дней.
Кирилл Буданов оценил в интервью для международных СМИ, что украинская сможет укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Вышел материал 13 мая. Впоследствии он в эфире телемарафона рассказал, что враг заблокирован на рубежах, – информирует 24 Канал.
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Ситуация была грани, но ВСУ работают
По словам руководителя Главного управления разведки, ситуация в Харьковской области была на грани, с каждым часом приближалась к критической. Однако, в конце концов, Вооруженным Силам удалось заблокировать врага на тех позициях, которые они захватили.
В целом работа ВСУ продолжается, оккупанты не будут иметь успеха, в чем уверен генерал-лейтенант.
По состоянию на 13 мая бои шли в окрестностях Волчанска, небольшого городка неподалеку от украинско-российской границы, к северо-востоку от Харькова. По городу Россия наносила авиаудары,
– говорится в материале The New York Times.
Украинские военные в разговоре с представителями международной прессы отмечали, что оккупанты сбрасывают на Волчанск, в районе которого продолжаются бои, от пяти до семи бомб каждые три минуты.
Мы ездим, пытаясь найти адреса. Россия обстреливает дорогу эвакуации. Взрывы можно слышать все время,
– сказал волонтер Григорий Щербань.
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Сумщина готовится к наступлению врага
- Руководитель ГУР ожидает, что Россия после операция на Харьковщине начнет атаковать населенные пункты в Сумской области. Очевидно, будут пытаться захватчики захватить город Сумы, которые являются областным центром региона.
- Президент Владимир Зеленский говорил, что россияне чаще запускают диверсионно-разведывательные группы в регионе. В то же время оккупанты больше обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области.
- Областная военная администрация проводит эвакуацию местных жителей в безопасные места. В частности, 13 мая было утверждено решение о начале добровольного выселения людей из таких городов, как Белополье и Ворожба.