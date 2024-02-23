Первоочередная цель – не Бахмут: Жданов предположил направление главного удара россиян
Российские оккупационные войска активизировались по всей линии фронта. Направлением главного удара россиян может стать Угледар, что в Донецкой области.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что враг уже начал осуществлять попытки прорыва украинской обороны через Марьинский отрезок.
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"Россияне хотят с севера зайти в тыл нашей группировки в Угледаре. Так, по крайней мере, на карте выглядит сегодняшняя ситуация. Та группировка войск, которая располагается на Запорожском направлении, в численности до 50 тысяч военнослужащих, частично начинает вводиться в бой российским командованием. Это подтверждает теорию, что, вероятнее всего, будут пытаться прорвать оборону на Марьинском направлении", – предположил военный эксперт.Обратите внимание! В то же время представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сказал, что 50 000 российских военных не оказывают такого давления, которое было в Авдеевке. По его словам, на Запорожском направлении другая тактика ведения боевых действий, условия и обстоятельства.
О Бахмутском направлении
В сети распространяется информация о том, что Россия стягивает новые силы и средства на Бахмутское направление, вероятно, готовясь устроить "новую" Авдеевку.
Жданов считает, что Бахмутский отрезок оккупанты могут выбрать для второго или отвлекающего удара, чтобы максимально растянуть украинские силы на 2 оперативных направления с большим разбросом по линии фронта.
И максимальным осложнением из-за переброски наших резервов с одного направления на другое. Вероятно, наступательная операция российских войск продолжается,
– констатировал Олег Жданов.
Какая сейчас ситуация на фронте
- В ОСУВ "Таврия" заявили, что на Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются самые горячие стадии оборонительной операции. Там украинским военным удалось восстановить по несколько позиций за 21 – 22 февраля.
- Украинские военные с помощью дронов ликвидировали россиян, которые устанавливали флагшток в Крынках. Уничтожили оккупантов бомберы и минометчики сводного подразделения "Б.Г." при крымском управлении СБУ и аэроразведки 38 ОБрМП.
- Россияне мощно давят на Купянск, потому что в городе расположена железная дорога. Ее можно превратить в логистический хаб, чтобы обеспечивать группировки. Украина продолжает возводить на этом участке фронта фортификационные сооружения.