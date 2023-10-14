Хотели взять за 2 – 3 дня: почему россияне решили наступать на Авдеевку

Впервые за 5 дней 14 октября оккупанты не наносили ракетных ударов по Авдеевке. Однако на позициях продолжаются ожесточенные бои. В то же время, аналитики считают, что враг провалил наступление на Авдеевку.

Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналу, что на сегодняшний день наступление российских захватчиков на Авдеевку является неудачным. Однако пока подытоживать их действия как провал еще рано. Поскольку они продолжают перебрасывать подкрепление на этот участок фронта.

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Враг планировал окружить Авдеевку

Учитывая конфигурацию фронта в районе Авдеевки, понятно почему россияне решили пойти в наступление именно там.

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Авдеевка расположена в "кармане", и там по сходящимся направлениям есть вероятность окружить украинские войска, обороняющие город. Именно в этом заключался замысел врага,

– подчеркнул военный обозреватель.

Если бы этот замысел был реализован оккупантами должным образом, он имел бы шансы на успех. Они стянули туда большое количество войск, пытались подавить артиллерией наших защитников, также активно работала авиация.

"Россияне рассчитывали на то, что удастся окружить украинские войска в Авдеевке или заставить их отступить. И враг планировал представить это как победу на фоне того, что ВСУ пытается наступать на Юге. И это наступление дается с определенными трудностями", – отметил Попович.

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Не учли ошибки

Также у россиян была цель отвлечь резервы ВСУ на Авдеевку из Бахмутского и Южного направлений.

Эти действия оккупанты хотели посвятить либо дню рождения Владимира Путина 7 октября, либо дню национального единства, который в России отмечают 4 ноября. Когда начиналось наступление, в России "прогнозировали", что "возьмут Авдеевку за 2 – 3 дня",

– заметил военный обозреватель.

В то же время украинские эксперты отмечают, что наступление россиян в Авдеевке схоже с их действиями в Киевской области в начале войны, а также под Угледаром. И если бы захватчики учли свои ошибки, то имели бы определенный шанс выполнить свою задачу, но они этого не сделали.

"Будем надеяться, что россияне не учтут своих ошибок, и дальше будут биться головой о стенку", –отметил Денис Попович.

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