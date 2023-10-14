Хотели взять за 2 – 3 дня: почему россияне решили наступать на Авдеевку
Впервые за 5 дней 14 октября оккупанты не наносили ракетных ударов по Авдеевке. Однако на позициях продолжаются ожесточенные бои. В то же время, аналитики считают, что враг провалил наступление на Авдеевку.
Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналу, что на сегодняшний день наступление российских захватчиков на Авдеевку является неудачным. Однако пока подытоживать их действия как провал еще рано. Поскольку они продолжают перебрасывать подкрепление на этот участок фронта.
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Враг планировал окружить Авдеевку
Учитывая конфигурацию фронта в районе Авдеевки, понятно почему россияне решили пойти в наступление именно там.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Авдеевка расположена в "кармане", и там по сходящимся направлениям есть вероятность окружить украинские войска, обороняющие город. Именно в этом заключался замысел врага,
– подчеркнул военный обозреватель.
Если бы этот замысел был реализован оккупантами должным образом, он имел бы шансы на успех. Они стянули туда большое количество войск, пытались подавить артиллерией наших защитников, также активно работала авиация.
"Россияне рассчитывали на то, что удастся окружить украинские войска в Авдеевке или заставить их отступить. И враг планировал представить это как победу на фоне того, что ВСУ пытается наступать на Юге. И это наступление дается с определенными трудностями", – отметил Попович.
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Не учли ошибки
Также у россиян была цель отвлечь резервы ВСУ на Авдеевку из Бахмутского и Южного направлений.
Эти действия оккупанты хотели посвятить либо дню рождения Владимира Путина 7 октября, либо дню национального единства, который в России отмечают 4 ноября. Когда начиналось наступление, в России "прогнозировали", что "возьмут Авдеевку за 2 – 3 дня",
– заметил военный обозреватель.
В то же время украинские эксперты отмечают, что наступление россиян в Авдеевке схоже с их действиями в Киевской области в начале войны, а также под Угледаром. И если бы захватчики учли свои ошибки, то имели бы определенный шанс выполнить свою задачу, но они этого не сделали.
"Будем надеяться, что россияне не учтут своих ошибок, и дальше будут биться головой о стенку", –отметил Денис Попович.
Что происходит в Авдеевке
- Враг 10 октября начал обстреливать Авдеевку. Позже российские захватчики пошли в наступление на город.
- Цель россиян – окружить Авдеевку с Юга и Севера. Для этого они наступали механизированными колоннами и штурмовыми группами, действия которых поддерживала артиллерия и авиация. Также они применяли БПЛА.
- Однако результатов это наступление не принесло. А вот потери враг понес существенные – в личном составе и военной технике.
- 14 октября глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил, что первая ночь в городе с начала наступления россиян была относительно спокойной – без ракетных ударов. Однако на позициях продолжаются ожесточенные бои и обстрелы не утихают пятые сутки.