Наступление россиян на Бахмутском направлении остановилось: враг понес потери и отошел
Источник:Генштаб ВСУ
На Бахмутском направлении русские захватчики приостановили наступление. ВСУ отбили атаку и враг, понеся потери, отошел.
В настоящее время враг перегруппируется для возобновления наступления. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 15 июня.
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ВСУ отбили атаку возле Николаевки
Наступление противника, благодаря действиям наших воинов, в районе Николаевки захлебнулось. Враг понес потери и отошел,
– говорится в сообщении.
На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии позиции ВСУ в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска.
Вблизи Устиновки российская армия нанесла авиаудар. Также кафиры штурмовали Золотое-3, Новолуганское, Берестовое, но тщетно. Они понесли потери и отошли на ранее занятые позиции. Сейчас захватчики штурмуют район Врубовки, бои продолжаются.
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Ситуация на Донбассе по состоянию на утро 15 июня: коротко
- На Донецком направлении российские кафиры цинично обстреляли из артиллерии Устиновку, Тошковку, Нью-Йорк, Новомихайловку, Антоновку и Каменские Дачи.
- На Лиманском направлении захватчики активных действий не вели. Они произвели артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Сидорового, Маякова и Закотного.
- На Северодонецком направлении враг обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины по минометам, артиллерии и реактивным системам залпового огня. Он атаковал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошкивка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар близ Белой Горы.
- Украинские военные успешно отражают попытки штурма российских оккупантов в Северодонецке и Тошковце. Боевые действия по состоянию на утро 15 июня продолжаются.
- На Новопавловском направлении украинские воины отразили наступление в районе населенного пункта Шевченко. Враг отошел на ранее занятые позиции.
- На Авдеевском направлении активные бои не зафиксированы. Россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Песков, Авдеевки, Ильинки, Марьинки, Антоновки, Червоного и Новоселки.