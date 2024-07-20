Россияне готовят еще одну попытку наступления в Харьковской области, – Третья отдельная штурмовая бригада

Третья отдельная штурмовая бригада сообщила, что Россия в Харьковской области продолжает свою активность. В частности, враги давят и дальше.

Командир подразделения "Терра" Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов рассказал в эфире телемарафона, что враги, хоть и активны, однако забиты в землю, в блиндаже. Ведь наши военные не дают оккупантам развернуться, поражают их технику, броню, танки, артиллерию, пишет 24 Канал.

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Что говорят военные о Харьковщине

Николай Волохов рассказал, что враг не слабый – он продолжает давить, штурмовать позиции наших войск, ищет уязвимые места, однако пока не находит их.

В целом ситуация остается сложной и напряженной. Мы имеем информацию, что враг концентрирует силы, и сложно сказать когда, но будет еще одна попытка двигаться вперед, потому что техника и войска концентрируются,

– заявил командир подразделения "Терра".

Военный добавил, что российская армия больше, однако наши военные держатся с помощью инноваций, технологий и инициативности.

Кстати, Россия начала наступление на Харьковскую область 10 мая 2024 года. С тех пор враги оккупировали 10 населенных пунктов вдоль границы. Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что Кремлю удалось заставить украинские войска растянуть свои силы.

Стоит вспомнить, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что может быть наступление на Севере. Однако Владимир Зеленский сказал, что генерала Буданова неправильно поняли.