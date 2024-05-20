Украина тайно перебросила войска к границе перед повторным наступлением России, - Sky News
Источник:Sky News
Россия 10 мая начала наступление в Харьковской области. Западные журналисты пишут, что наше государство ожидало наступления врага и перебросило к границе войска.
Украина тайно передислоцировала своих военных в Харьковскую область. Это произошло за несколько дней до начала широкомасштабного наступления России на этом участке фронта.
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Украина пыталась заблаговременно собрать силы
Издание пишет, что наши военные были тайно передислоцированы для помощи в обороне участка границы с Россией за несколько дней до начала нового наступления. В частности, за день до начала повторного наступления подразделение украинской армии уже нанесло удары по позициям войск России, которые базировались недалеко от границы.
Мы били танки на границе... это уже была настоящая война,
– рассказал один из бойцов.
Передислокацию подтвердил еще один военный, бригада которого защищала Купянск. Украина пыталась заблаговременно собрать силы, чтобы противостоять увеличению российской группировки вдоль северо-восточной границы. Вместе с тем этих усилий было недостаточно.
После начала наступления России на Харьковщине ситуацию удалось стабилизировать, но неизвестно, сколько это будет продолжаться.
Активность россиян на фронте снизилась
- По данным Генштаба, на Харьковском направлении активность оккупантов несколько замедлилась. По состоянию на 16:00 19 мая там произошло восемь боевых столкновений. Захватчики не оставляют попыток прорвать нашу оборону у Волчанска, Старицы, Липцы.
- В то же время на Купянском направлении в Харьковской области по состоянию на сейчас Силы обороны уже отбили пять вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки, еще две продолжаются.
- Сообщается, что жесткие бои идут на Северском направлении. По состоянию на сейчас в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздоловки и Ивано-Дарьевки состоялось 21 боевое столкновение, еще одно продолжается. Наши воины имеющимися средствами подавляют наступательный потенциал противника и иногда контратакуют.