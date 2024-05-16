Россияне наступают при поддержке авиации, штурмуют Волчанск, – Генштаб

16 мая 2024, 17:35
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Генштаб ВСУ

Россияне продолжают попытки наступления на Харьковском направлении. Особенно напряженной является ситуация в Волчанске.

В ежедневном отчете Генштаб сообщил, что оккупанты регулярно штурмуют город. Однако в этих попытках враг несет огромные потери.

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Ситуация в Харьковской области

По данным Генштаба, с начала суток 16 мая россияне 5 раз атаковали позиции Вооруженных Сил на Харьковском направлении. В частности. враг пытается штурмовать украинские войска в районе города Волчанск. При поддержке авиации атакует в районе населенного пункта Липцы. Также ударам вражеской авиации подверглись Веселое и Уды.

В результате боевых действий на этом направлении противник потерял 35 оккупантов убитыми и ранеными, нашими воинами уничтожено 14 единиц вражеской техники,
– сообщили в Генштабе.

Также в эти сутки россияне попытались штурмовать ВСУ и на Купянском направлении. По состоянию на 16:30 там произошло уже 4 боестолкновения с начала суток.

Что происходит в Волчанске

  • В предыдущем отчете в 13:30 Генштаб сообщил, что в Волчанске украинская армия провела контратакующие действия. Украинская армия держит ситуацию под контролем.
  • Силы обороны заставили значительно снизить активность российских оккупантов. Они сорвали планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться. В то же время украинские войска продолжают выполнять боевые задачи в пределах городской застройки Волчанска в северной части города.
  • Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что подразделения Сил обороны проводят прочесывание городской застройки Волчанска, не давая возможности оккупантам закрепиться. По его словам, ситуация сложная и динамично меняется. Продвижение врага в определенных участках и в определенных населенных пунктах остановлено.
  • Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что россияне в Волчанске совершают очередные военные преступления. Так, в северной части города, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен. Оккупанты похищают людей и сгоняют их в подвалы.
  • К сожалению, уже известно о первых расстрелах. Один из жителей Волчанска пытался убежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков – россияне его убили.

Автор: Дмитро Усик