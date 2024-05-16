Россияне наступают при поддержке авиации, штурмуют Волчанск, – Генштаб

Россияне продолжают попытки наступления на Харьковском направлении. Особенно напряженной является ситуация в Волчанске.

В ежедневном отчете Генштаб сообщил, что оккупанты регулярно штурмуют город. Однако в этих попытках враг несет огромные потери.

Смотрите также ВСУ держат ситуацию в Волчанске под контролем: что происходит на Харьковском направлении

Ситуация в Харьковской области

По данным Генштаба, с начала суток 16 мая россияне 5 раз атаковали позиции Вооруженных Сил на Харьковском направлении. В частности. враг пытается штурмовать украинские войска в районе города Волчанск. При поддержке авиации атакует в районе населенного пункта Липцы. Также ударам вражеской авиации подверглись Веселое и Уды.

В результате боевых действий на этом направлении противник потерял 35 оккупантов убитыми и ранеными, нашими воинами уничтожено 14 единиц вражеской техники,

– сообщили в Генштабе.

Также в эти сутки россияне попытались штурмовать ВСУ и на Купянском направлении. По состоянию на 16:30 там произошло уже 4 боестолкновения с начала суток.

Что происходит в Волчанске