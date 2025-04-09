Не раньше лета: при каком условии россияне смогут прорваться на Сумщину

Поговорим о Сумском (оно же Курское) направлении. Рассмотрим состав войск врага, текущую ситуацию и варианты ее дальнейшего развития.

Сколько у России войск на Курском направлении

Группировка войск противника "Север" с целью вытеснения ВСУ из Курской области развернула соответствующую группировку сил на этом оперативном направлении. Эта группировка состоит в основном из частей и соединений так называемых высокомобильных войск – воздушно-десантных войск и морской пехоты. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Воздушно-десантные войска

76-я десантно-штурмовая дивизия действует в составе 3-х полков – 237-й, 234-й и 104-й.

106-я воздушно-десантная дивизия действует в составе своих 3-х полков – 51-го, 119-го и 137-го.

7-я ДШД представлена одним из своих полков – 56-ым.

11-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

83-я ОДШБр.

Морская пехота

155-я отдельная бригада морской пехоты.

810-я обр МП.

61-я обр МП представлена одним батальоном "Арктика".

177-й отдельный полк морской пехоты.

Мотострелковые части и соединения

72-я мотострелковая дивизия из состава 44-го армейского корпуса действует в составе 2-х своих мотострелковых полков – 22-го и 30-го.

34-я ОМБСр действует в составе двух штатных мотострелковых батальонов.

До 4-х "бригад" из состава вооруженных сил КНДР.

Части и подразделения из состава воздушно-десантных войск и морской пехоты действуют при поддержке отдельных танковых и мотострелковых подразделений из состава мотострелковых соединений, а также усиливаются артиллерией из 44-го и 14-го армейских корпусов 6-й общевойсковой армии.

Северокорейские подразделения используются двумя основными способами: либо как приданные средства усиления российских подразделений, или им выделяются отдельные самостоятельные участки для действий в составе своих штатных подразделений.

Во всех частях и подразделениях (от батальонного уровня) из состава этой группировки сформированы сводные штурмовые роты. Их силами в основном ведутся атакующие и штурмовые действия. Северокорейские подразделения используются в этой роли полным своим составом.

Суммарная численность "Курской группы войск" противника оценивается по-разному и колеблется в пределах таких показателей:

до 62 – 65 тысяч с учетом группировки прикрытия государственной границы или до 50 – 55 тысяч – без таковой. Есть также цифры, что около 30 – 35 тысяч, но, на мой взгляд, они явно маловероятны. Есть и показатель в 75 тысяч;

танки – не более 110 – 120 единиц;

боевые бронированные машины – более 480 единиц;

ствольная артиллерия – около 660 единиц;

реактивная артиллерия – до 160 – 180 единиц.

В целом эта группировка оценивается рядом экспертов как эквивалентная "расчетным" – трем воздушно-десантным дивизиям и двум дивизиям морской пехоты. Однако учитывая уровень потерь этой группировки в течение последних 2-х месяцев, он вряд ли превысит по этому показателю 2 – 2,5 расчетные дивизии (и это даже с определенной натяжкой).

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Две задачи врага

Сейчас указанная группировка войск противника решает две основные оперативно-тактические задачи. Первая – пытается полностью вытеснить части и подразделения ВСУ с территории Курской области. Вторая – пытается создать и удержать так называемую санитарную (или буферную) зону, глубиной до 10 – 15 километров от границы, на территории Сумской области Украины.

Для решения этих задач россияне ведут наступательные действия по следующим направлениям.

Передовые подразделения 76-й ДШД и 83-й ОДШБр, пересекая государственную границу Украины и развивая наступление в южном направлении, смогли занять село Басовка. Очевидно, они стремятся продвинуться дальше, до села Локня, и перерезать дорогу Н-07 в районе села Юнаковка. На этом направлении враг вклинился на украинскую территорию на глубину до 6 километров.

В свою очередь, штурмовые подразделения 106-й ПДД и 11-й ОДШБр ведут наступление в направлении Гоголевка – Международный автомобильный пограничный переход, а также действуют в направлении урочище "Меловой" – Олешня.

Штурмовые роты из состава батальонов 155-й и 810-й обр МП атакуют в общем направлении Гуево – Горналь. Их цель – полное вытеснение наших подразделений за линию государственной границы на этом направлении.

Также следует отметить перемещение до 2-х батальонов 155-й обр МП в Белгородской области на участок Гоптаровка – Романовка и Графовка – Прилесье, с целью недопущения дальнейшего продвижения подразделений ВСУ в районе поселков Демидовка и села Прилесье.

За последние 5 суток врагу, очевидно, удалось занять село Гуево и расширить свое вклинение в районе села Басовка. Также, судя по всему, ведутся упорные бои за село Демидовка в Белгородской области, враг также пытается контратаковать в сторону Поповки.

Возможности оккупантов на Сумском направлении

По самой осторожной оценке уровня боеспособности группировки войск противника, сосредоточенной на Сумском направлении, она способна проводить наступательную операцию ограниченного масштаба – 10 километров вглубь и до 30 километров по фронту. Цель россиян – создание на территории в Сумской области так называемой буферной зоны соответствующей протяженности.

Однако способность оккупантов прорвать подготовленную оборону ВСУ (даже первый ее рубеж) на этом направлении, а тем более продвинуться до Сум, у меня вызывает довольно скептическую оценку.

Теоретически это возможно, но только после кардинального усиления этой группировки войск. Сейчас у российского командования такой возможности явно нет.

Она может появиться не раньше середины лета. И то при условии, если процесс формирования и развертывания стратегических резервов ВС России не будет омрачен чем-то особенным, а масштабы и объемы наступательных действий на других операционных направлениях будут минимальными.

Поэтому есть смысл рассмотреть возможные стремления российского командования на Сумском направлении исключительно в тактической рефракции.

Итак, согласно нормам и стандартам мышления российских командиров оперативного уровня, создание своеобразной буферной зоны в нашем Сумском пограничье имеет смысл только при условии способности ее реально занять и удерживать. Для чего необходимо выйти на какие-то блокирующие позиции и рубежи, которые позволят успешно избежать внезапного перехода ВСУ в наступление в будущем.

Что для этого нужно? Занять господствующие высоты, использовать водные преграды, леса и другие природные объекты, расположенные на этой местности, для создания и оборудования тактически удобных рубежей и позиций. А главное – получить возможность "просматривать" ближайший тактический тыл ВСУ и, соответственно, влиять на него. Это даст россиянам возможность своевременно установить, а затем и сорвать любое продвижение, маневр или концентрацию украинских сил.

Для этого необходим контроль всех коммуникаций в этом районе, колонных путей и в общем смысле любых участков местности, удобных для передвижения войск противника. Имеется в виду прежде всего возможность огневого контроля.

Исходя из всего вышесказанного, ключевыми объектами на земле для противника могут быть следующие объекты:

высоты между Юнаковкой и Храповщиной,

значительный лесной массив к северо-востоку от Сум, который простирается от Радьковки до Могрица,

река Псёл.

Иными словами, если российское командование все же решит еще немного поставлять свою элиту в явно гипотетически сложных и затяжных наступательных боях в украинском пограничье, то вероятность действий противника от границы до этих районов – достаточно высока. В этом случае россияне будут пытаться сделать несколько вещей.

Будут пробовать взять под контроль район Беловоды – Локня – Юнаковка – Яблоновка. Что характерно, враг уже пытается это делать, а именно – наступать на Локню и Юнаковку.

Занять хотя бы восточную часть упомянутого лесного массива к западу от Могрица. Концентрация группировки морской пехоты на этом направлении явно не случайна.

Дойти до рубежа Большая Рыбица – Мирополье, по реке Псёл.

Также вполне возможно, что противник попытается прорваться со стороны границы на Ворожбу и Белополье, чтобы перерезать оперативно важную рокаду, ведущую из Сум в Новгород-Северский.

Однако даже все это в совокупности не способно существенно усложнить для ВСУ организацию и ведение обороны на Сумском направлении. Возможно, за исключением 4-го пункта (прорыв на Ворожбу).

Но его реализация явно потребует от российского командования очень необычных усилий. В частности, необходимость каким-то чудом незаметно сконцентрировать ударную тактическую группу войск в районе Теткино, которое ВСУ сейчас способны "накрывать" сразу с трех сторон.

Подытожим. Сейчас состав и уровень боеспособности Курской группировки войск россиян обеспечивают для них возможность проводить некоторые наступательные операции в тактическом масштабе. Однако говорить о непосредственной угрозе прорыва врага в Сумы явно преждевременно и неуместно.

Что касается перспектив дальнейших наступательных действий противника на этом направлении, то они имеют наиболее реалистичные перспективы исключительно в отношении полосы глубиной в 15 – 20 километров от границы. И даже это при наиболее благоприятном для россиян развитии ситуации, например, при каком-то внезапно-резком и катастрофическом падении уровня боеспособности группировки ВСУ развернутого на этом направлении.