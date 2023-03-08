Где россияне пытаются наступать: военный эксперт назвал направления

Украинские защитники продолжают "отправлять на концерт Кобзона" российскую армию. За прошедшие сутки наши военные ликвидировали 1060 окупантов. Такие потери россияне могут нести по меньшей мере на трех направлениях, на которых пытаются наступать.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, говорится о Кременной, районе Северска и Белогоровки, направлении Бахмута.

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"Это почти один район в ширине примерно 70 километров – от Бахмута до Кременной. Они пытаются на этом участке фронта проводить наступательные действия. Для них это очень важно", – заявил он.

Когда будут наступать ВСУ

Полковник ВСУ в запасе убежден, как только оккупанты потеряют боевой потенциал, украинская армия пойдет в наступление. В настоящее время ВСУ обороняются. Он считает, что это оптимальный вариант для уничтожения противника.

После снижения боевого потенциала мы начнем двигаться и вблизи Бахмута, и вблизи того же Северска на Лисичанск. Очень перспективное выступление – Северск, Белогоровка, Лисичанск.

Роман Свитан уверен, что начало такого движения снизит давление с Бахмутского направления.

Военный эксперт отметил, что это может произойти из-за того, что ВСУ начнут заходить в тыл Попаснянской группировки врага, которая давит на Бахмут.

Возможные проблемы у окупантов

"И Кременная для россиян – очень проблематичный район, поскольку там наступать нам гораздо проще, чем россиянам обороняться", – рассказал полковник ВСУ в запасе.

Военный эксперт рассказал, где россияне пытаются наступать: смотрите видео

По его мнению, там достаточно неудобная для обороны местность. И после потери Кременной российская армия потеряет поставки с Валуйками в России. Оттуда, уверен Свитан, обеспечивают поставку и Попаснянской группировке оккупантов.

"Они пытаются в этих районах проводить наступательные действия исходя из парадигмы "лучшая оборона – это наступление". Но потенциал заканчивается", – сказал он.

При этом Роман Свитан отметил, что человеческий потенциал у врага все еще есть, хотя еще не готов.

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