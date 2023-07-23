Британская разведка объяснила, какова цель российского "наступления" в направлении Купянска
Источник:Минобороны Великобритании
Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия, в частности, на Купянском направлении. В последние дни агрессор активизировался.
В частности, наблюдается усиление артиллерийских обстрелов на севере линии фронта в Луганской и Харьковской областях. В британской разведке объяснили, что именно пытается сделать агрессор.
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Враг хочет создать буферную зону
В разведке Великобритании отметили, что страна-террорист "вероятно, достигла незначительных достижений". Однако возобновленная активность оккупантов на севере свидетельствует о важности этого района для Кремля. Ведь сейчас Россия испытывает значительное давление на Юге в секторе под Запорожьем.
Западная группа войск России, вероятно, пытается продвинуться к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, владение которой Россия почти точно считает одной из своих основных целей войны,
– отметили в британской разведке.
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Военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины
- Накануне, 22 июля, замминистра обороны сообщил, что по всей линии фронта военная инициатива перешла к Силам обороны.
- "Что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать – это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы из других направлений. Но в целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне", – подчеркнул Гаврилов.
- Также он отметил, что наши защитники ежедневно продвигаются вперед.