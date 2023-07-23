Британская разведка объяснила, какова цель российского "наступления" в направлении Купянска

Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия, в частности, на Купянском направлении. В последние дни агрессор активизировался.

В частности, наблюдается усиление артиллерийских обстрелов на севере линии фронта в Луганской и Харьковской областях. В британской разведке объяснили, что именно пытается сделать агрессор.

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Враг хочет создать буферную зону

В разведке Великобритании отметили, что страна-террорист "вероятно, достигла незначительных достижений". Однако возобновленная активность оккупантов на севере свидетельствует о важности этого района для Кремля. Ведь сейчас Россия испытывает значительное давление на Юге в секторе под Запорожьем.

Западная группа войск России, вероятно, пытается продвинуться к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, владение которой Россия почти точно считает одной из своих основных целей войны,

– отметили в британской разведке.

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Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Российские захватчики обстреляли из минометов и артиллерии Каменку, Новомлынск, Двухлетнюю, Западную, Купянск и Кисловку Харьковской области.

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